"Серьезный скандал". На Западе сообщили о конфликте с Украиной
МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Конфликт между Киевом и Варшавой из-за решения Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений ВСУ названия в честь Украинской
2026-06-01T07:38+0300
Telegraph: решение Зеленского привело к напряженности между Киевом и Варшавой
Конфликт между Киевом и Варшавой из-за решения Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений ВСУ названия в честь Украинской повстанческой армии* (УПА)*, оказался серьезным, сообщает газета Telegraph.
"Указ Владимира Зеленского о переименовании украинского подразделения в честь армии националистов времен Второй мировой войны вызвал ожесточенный спор между Киевом и Варшавой", — говорится в материале.
При этом авторы статьи подчеркивают, что указанный шаг Зеленского подвергся жесткой критике, в том числе со стороны президента Польши Кароля Навроцкого, премьер-министра страны Дональда Туска, а также бывшего главы государства Леха Валенсы.
На прошлой неделе Зеленский участвовал в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. В среду он присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
УПА* сражалась против советских войск в сотрудничестве с гитлеровской армией в период Великой Отечественной войны. На совести ОУН*-УПА* множество преступлений, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. В тот же период боевики УПА* убили тысячи украинцев, которые отказались поддерживать националистов.
* Запрещенные на территории России террористические организации.
