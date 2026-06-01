https://1prime.ru/20260601/valyuta-870387536.html

ЦБ зафиксировал снижение доли крупнейших экспортеров на валютном рынке

ЦБ зафиксировал снижение доли крупнейших экспортеров на валютном рынке - 01.06.2026, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал снижение доли крупнейших экспортеров на валютном рынке

ЦБ РФ зафиксировал снижение на валютном рынке доли крупнейших экспортеров и рост доли прочих компаний, следует из Обзора финансовой стабильности за IV квартал... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T15:15+0300

2026-06-01T15:15+0300

2026-06-01T15:15+0300

финансы

нефть

банки

рф

валюта

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_ea8f7a2fbed5b093bf5e585fef96d872.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ зафиксировал снижение на валютном рынке доли крупнейших экспортеров и рост доли прочих компаний, следует из Обзора финансовой стабильности за IV квартал 2025 – I квартал 2026 года, подготовленного регулятором. "На фоне изменений в структуре расчетов на валютном рынке снизилась доля крупнейших экспортеров и возросла доля прочих компаний", - говорится в обзоре. "До разворота цен на нефтегазовом рынке в марте также происходило снижение доли нефтегазовых компаний и рост доли иных экспортеров (в частности, экспортеров из отрасли цветной металлургии и химических удобрений)", - добавляется там. Поэтому более показательным индикатором для оперативного анализа становится объем чистой продажи валюты не крупнейшими экспортерами, а нефинансовыми компаниями в целом, полагает ЦБ. Такие продажи в октябре 2025 – апреле 2026 года в среднем составляли 17,9 миллиарда долларов в месяц, оценил регулятор.

https://1prime.ru/20260530/rubl-870342760.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, нефть, банки, рф, валюта