ЦБ зафиксировал снижение доли крупнейших экспортеров на валютном рынке - 01.06.2026, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал снижение доли крупнейших экспортеров на валютном рынке
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ зафиксировал снижение на валютном рынке доли крупнейших экспортеров и рост доли прочих компаний, следует из Обзора финансовой стабильности за IV квартал 2025 – I квартал 2026 года, подготовленного регулятором. "На фоне изменений в структуре расчетов на валютном рынке снизилась доля крупнейших экспортеров и возросла доля прочих компаний", - говорится в обзоре. "До разворота цен на нефтегазовом рынке в марте также происходило снижение доли нефтегазовых компаний и рост доли иных экспортеров (в частности, экспортеров из отрасли цветной металлургии и химических удобрений)", - добавляется там. Поэтому более показательным индикатором для оперативного анализа становится объем чистой продажи валюты не крупнейшими экспортерами, а нефинансовыми компаниями в целом, полагает ЦБ. Такие продажи в октябре 2025 – апреле 2026 года в среднем составляли 17,9 миллиарда долларов в месяц, оценил регулятор.
15:15 01.06.2026
 
ЦБ зафиксировал снижение доли крупнейших экспортеров на валютном рынке

ЦБ зафиксировал снижение доли крупнейших экспортеров и рост доли прочих компаний на рынке

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ зафиксировал снижение на валютном рынке доли крупнейших экспортеров и рост доли прочих компаний, следует из Обзора финансовой стабильности за IV квартал 2025 – I квартал 2026 года, подготовленного регулятором.
"На фоне изменений в структуре расчетов на валютном рынке снизилась доля крупнейших экспортеров и возросла доля прочих компаний", - говорится в обзоре.
"До разворота цен на нефтегазовом рынке в марте также происходило снижение доли нефтегазовых компаний и рост доли иных экспортеров (в частности, экспортеров из отрасли цветной металлургии и химических удобрений)", - добавляется там.
Поэтому более показательным индикатором для оперативного анализа становится объем чистой продажи валюты не крупнейшими экспортерами, а нефинансовыми компаниями в целом, полагает ЦБ. Такие продажи в октябре 2025 – апреле 2026 года в среднем составляли 17,9 миллиарда долларов в месяц, оценил регулятор.
