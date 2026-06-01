Путин и Пашинян обсудили итоги заседания ВЕЭС - 01.06.2026, ПРАЙМ
Путин и Пашинян обсудили итоги заседания ВЕЭС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T14:14+0300
россия
астана
армения
казахстан
никол пашинян
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении. Путин находился в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане. Прошедшее заседание ВЕЭС - первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования Евразийского экономического союза. ЕАЭС был создан 12 лет назад. За время его существования совокупный ВВП стран союза вырос с 1,6 до 3,01 триллиона долларов, объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем в два раза, товарооборот с третьими странами - на 72%. Кроме того, по итогам 2025 года ВВП объединения вырос на 1,7%.
