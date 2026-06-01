"Все плачевно": на Западе пришли в ужас от планов Украины по ЗАЭС

Атака ВСУ на атомную электростанцию демонстрирует их неспособность добиться успехов в боевых действиях в Запорожской области, заявил британский военный аналитик | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T06:50+0300

МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Атака ВСУ на атомную электростанцию демонстрирует их неспособность добиться успехов в боевых действиях в Запорожской области, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире на YouTube-канале."Украинцы одержимы Запорожской атомной электростанцией, и они отчаянно хотят вернуть ее назад. Они окончательно потеряли надежду вернуть ее под свой контроль с помощью военных операций. Поэтому то, что они, судя по всему, пытаются сделать, на мой взгляд, — это спровоцировать какую-то аварию на АЭС, чтобы убедить всех, что она должна быть передана им обратно, поскольку это единственный способ обеспечить ее безопасную эксплуатацию", — рассказал он.По мнению эксперта, ядерный терроризм, который применяется киевским режимом, грубо нарушает международные нормы и отражает пограничное состояние украинских вооруженных сил на линии фронта."Но никаким подобным атакам на атомные электростанции нет оправдания. На самом деле это общепринятый принцип, и я полагаю, что это даже закреплено в международном праве о военных преступлениях, согласно которому атаки на атомные электростанции происходить не должны. И это эскалация. А тот факт, что украинцы сейчас идут на такую эскалацию, на мой взгляд, является еще одним признаком того, что на линии фронта для них все плачевно", — признал Меркурис.В субботу украинский беспилотник атаковал основное оборудование атомной электростанции, ударив по машинному залу энергоблока № 6 и взорвавшись. Пострадавших нет, критических повреждений не зафиксировано, радиационный фон остается в норме.По данным Министерства обороны, дрон повредил фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного блока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что управление беспилотником велось по оптоволокну, что подтверждает умышленность атаки на ядерный объект.

