"Очернить Зеленского": на Западе сообщили о радикальном решении по Украине
Myśl Polska: США могли сыграть роль в дискредитации образа Зеленского в Польше
© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Внезапное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды свидетельствует о начале процесса, инициированного США, с целью ослабления его позиции на международной арене, сообщает портал Myśl Polska.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий предложил отозвать у Владимира Зеленского высшую польскую награду — орден Белого Орла. Он отметил свое возмущение и разочарование героизацией преступников силами киевского режима.
"Шаг президента Кароля Навроцкого стал неожиданностью. Президент заявил о своем намерении — лишить Зеленского ордена Белого Орла. <…> Представляется, что решение Навроцкого очернить Владимира Зеленского, вероятно, зародилось в посольстве США в Варшаве или, что более вероятно, получило там понимание и одобрение", — указывается в материале.
По мнению автора статьи, Вашингтон мог намеренно использовать исторические ошибки Киева для подрыва его международной репутации, так как бескомпромиссная позиция Зеленского усложняет переговоры с Белым домом.
"Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название "имени Героев УПА*", оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды – что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. <…> Однако все оказалось наоборот. <…> Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа", — отмечает издание.
На прошлой неделе Зеленский участвовал в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, а в среду присвоил почетное наименование "героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
УПА* противостояла советским войскам и сотрудничала с нацистами во время Второй мировой войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда жестоко убивали и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.