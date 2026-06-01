Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Очернить Зеленского": на Западе сообщили о радикальном решении по Украине - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/zelenskiy-870375907.html
"Очернить Зеленского": на Западе сообщили о радикальном решении по Украине
"Очернить Зеленского": на Западе сообщили о радикальном решении по Украине - 01.06.2026, ПРАЙМ
"Очернить Зеленского": на Западе сообщили о радикальном решении по Украине
Внезапное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды свидетельствует о начале процесса, инициированного США, с целью... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T06:53+0300
2026-06-01T06:54+0300
владимир зеленский
всу
кароль навроцкий
андрей мельник
запад
польша
общество
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Внезапное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды свидетельствует о начале процесса, инициированного США, с целью ослабления его позиции на международной арене, сообщает портал Myśl Polska.В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий предложил отозвать у Владимира Зеленского высшую польскую награду — орден Белого Орла. Он отметил свое возмущение и разочарование героизацией преступников силами киевского режима."Шаг президента Кароля Навроцкого стал неожиданностью. Президент заявил о своем намерении — лишить Зеленского ордена Белого Орла. &lt;…&gt; Представляется, что решение Навроцкого очернить Владимира Зеленского, вероятно, зародилось в посольстве США в Варшаве или, что более вероятно, получило там понимание и одобрение", — указывается в материале.По мнению автора статьи, Вашингтон мог намеренно использовать исторические ошибки Киева для подрыва его международной репутации, так как бескомпромиссная позиция Зеленского усложняет переговоры с Белым домом.&quot;Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название &quot;имени Героев УПА*&quot;, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды – что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. &lt;…&gt; Однако все оказалось наоборот. &lt;…&gt; Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа&quot;, — отмечает издание.На прошлой неделе Зеленский участвовал в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, а в среду присвоил почетное наименование "героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.УПА* противостояла советским войскам и сотрудничала с нацистами во время Второй мировой войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда жестоко убивали и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.* Запрещенные на территории России террористические организации.
https://1prime.ru/20260529/zelenskiy-870337608.html
https://1prime.ru/20260601/lvov-870375620.html
https://1prime.ru/20260601/zapad-870375268.html
запад
польша
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, всу, кароль навроцкий, андрей мельник, запад, польша, общество , сша, мировая экономика
Владимир Зеленский, ВСУ, Кароль Навроцкий, Андрей Мельник, ЗАПАД, ПОЛЬША, Общество , США, Мировая экономика
06:53 01.06.2026 (обновлено: 06:54 01.06.2026)
 
"Очернить Зеленского": на Западе сообщили о радикальном решении по Украине

Myśl Polska: США могли сыграть роль в дискредитации образа Зеленского в Польше

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Внезапное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды свидетельствует о начале процесса, инициированного США, с целью ослабления его позиции на международной арене, сообщает портал Myśl Polska.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий предложил отозвать у Владимира Зеленского высшую польскую награду — орден Белого Орла. Он отметил свое возмущение и разочарование героизацией преступников силами киевского режима.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
"Плюнул в лицо". В Польше разгорелся скандал после выходки Зеленского
29 мая, 23:30

"Шаг президента Кароля Навроцкого стал неожиданностью. Президент заявил о своем намерении — лишить Зеленского ордена Белого Орла. <…> Представляется, что решение Навроцкого очернить Владимира Зеленского, вероятно, зародилось в посольстве США в Варшаве или, что более вероятно, получило там понимание и одобрение", — указывается в материале.
По мнению автора статьи, Вашингтон мог намеренно использовать исторические ошибки Киева для подрыва его международной репутации, так как бескомпромиссная позиция Зеленского усложняет переговоры с Белым домом.
Боевая работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
"Вплоть до Львова": в США сообщили об отчаянии Зеленского из-за хода России
06:49

"Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название "имени Героев УПА*", оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды – что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. <…> Однако все оказалось наоборот. <…> Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа", — отмечает издание.

На прошлой неделе Зеленский участвовал в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, а в среду присвоил почетное наименование "героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.

УПА* противостояла советским войскам и сотрудничала с нацистами во время Второй мировой войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда жестоко убивали и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.
Учения по применению нестратегического ядерного оружия
"К ядерному взрыву": на Западе испугались принятого решения по России
06:45
* Запрещенные на территории России террористические организации.
 
Владимир ЗеленскийВСУКароль НавроцкийАндрей МельникЗАПАДПОЛЬШАОбществоСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала