Путин примет участие в запуске строительства АЭС в Узбекистане - 02.06.2026, ПРАЙМ
Путин примет участие в запуске строительства АЭС в Узбекистане
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев 4 июня проведут встречу в Санкт-Петербурге и по видеосвязи примут участие в запуске... | 02.06.2026, ПРАЙМ
россия
узбекистан
санкт-петербург
рф
юрий ушаков
владимир путин
алексей лихачев
магатэ
росатом
аэс
17:18 02.06.2026
 
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев 4 июня проведут встречу в Санкт-Петербурге и по видеосвязи примут участие в запуске строительства АЭС в Джизакской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент Узбекистана будет одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В связи с участием президента Мирзиеева в форуме, естественно, будет проведена и двусторонняя встреча. Она состоится вечером 4 июня в Константиновском дворце", - рассказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что начало переговоров лидеров России и Узбекистана будет символичным.
"Встреча начнется достаточно символично, достаточно любопытно - с участия двух лидеров в видеоконференции, которая посвящена началу строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане", - сообщил помощник президента РФ.
Это флагманский проект двух стран, упомянул Ушаков, - в Джизакской области будет сооружаться интегрированная АЭС с двумя энергоблоками большой мощности и двумя энергоблоками малой мощности по 55 МВт.
"В ходе церемонии лидеры будут находиться в Константиновском дворце, а на площадке строительства их будут приветствовать, в частности, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев", - рассказал он.
Планируется, что после выступления Путина и Мирзиеева с кратким приветственным словом выступит глава МАГАТЭ. После этого Лихачев доложит о технической готовности начать заливку бетона в фундаментную плиту энергоблока номер один и попросит президента Путина дать старт началу работ, затем то же самое сделает Ахмедхаджаев в докладе президенту Мирзиееву, уточнил Ушаков.
"И оба президента разрешат дать старт работам на площадке строительства атомной станции", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
