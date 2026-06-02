https://1prime.ru/20260602/atom-870424161.html
Электромобили "Атом" впервые встали на учет в России
Электромобили "Атом" впервые встали на учет в России - 02.06.2026, ПРАЙМ
Электромобили "Атом" впервые встали на учет в России
Российские электромобили "Атом" впервые встали на учет в ГАИ в мае 2026 года, следует из совместного исследования "Автостата" и Объединенной лизинговой... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T18:12+0300
2026-06-02T18:12+0300
2026-06-02T18:12+0300
бизнес
рф
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846259522_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3bca8f36102247f633bc6e41375945eb.png
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российские электромобили "Атом" впервые встали на учет в ГАИ в мае 2026 года, следует из совместного исследования "Автостата" и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА). Всего, по данным исследования, в мае 2026 года на рынок РФ вышло 4 новых легковых автомобиля и 1 автобус. "Из 4 легковых моделей, впервые попавших в майскую статистику продаж, в перечне присутствует российский электромобиль "Kама" - "Aтом", - говорится в сообщении. Также в числе новых легковушек оказались российский кроссовер Tenet T4L, китайский гибридный кроссовер Zeekr 8x и корейский хэтчбек Kia K4. "Если сравнивать эту статистику с апрельской, то тогда в постановке на учет было зафиксировано почти вдвое больше новых моделей", - добавили в "Автостате". В регистрациях автобусов в мае появилась китайская модель Higer KLQ6896 на 35 пассажирских мест, уточняется в исследовании. Официальные продажи "Атома" в России еще не начались. В апреле разработчик электромобиля - АО "Кама" - сообщал о начале открытых предпродаж модели. Стоимость машины составляет 3,98 миллиона рублей, а цена с учетом государственной программы льготного кредитования - 3,055 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20260530/rossija-870341072.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846259522_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b9c08c06a7ede4279add2ca7a54ef28e.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, авто
Электромобили "Атом" впервые встали на учет в России
"Автостат": российские электромобили "Атом" впервые встали на учет в ГАИ в мае 2026 года
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российские электромобили "Атом" впервые встали на учет в ГАИ в мае 2026 года, следует из совместного исследования "Автостата" и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА).
Всего, по данным исследования, в мае 2026 года на рынок РФ
вышло 4 новых легковых автомобиля и 1 автобус.
"Из 4 легковых моделей, впервые попавших в майскую статистику продаж, в перечне присутствует российский электромобиль "Kама" - "Aтом", - говорится в сообщении.
Также в числе новых легковушек оказались российский кроссовер Tenet T4L, китайский гибридный кроссовер Zeekr 8x и корейский хэтчбек Kia K4.
"Если сравнивать эту статистику с апрельской, то тогда в постановке на учет было зафиксировано почти вдвое больше новых моделей", - добавили в "Автостате".
Авто в России будут блокировать двигатель из-за паров алкоголя в салоне
В регистрациях автобусов в мае появилась китайская модель Higer KLQ6896 на 35 пассажирских мест, уточняется в исследовании.
Официальные продажи "Атома" в России еще не начались. В апреле разработчик электромобиля - АО "Кама" - сообщал о начале открытых предпродаж модели. Стоимость машины составляет 3,98 миллиона рублей, а цена с учетом государственной программы льготного кредитования - 3,055 миллиона рублей.