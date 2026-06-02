Электромобили "Атом" впервые встали на учет в России

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российские электромобили "Атом" впервые встали на учет в ГАИ в мае 2026 года, следует из совместного исследования "Автостата" и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА). Всего, по данным исследования, в мае 2026 года на рынок РФ вышло 4 новых легковых автомобиля и 1 автобус. "Из 4 легковых моделей, впервые попавших в майскую статистику продаж, в перечне присутствует российский электромобиль "Kама" - "Aтом", - говорится в сообщении. Также в числе новых легковушек оказались российский кроссовер Tenet T4L, китайский гибридный кроссовер Zeekr 8x и корейский хэтчбек Kia K4. "Если сравнивать эту статистику с апрельской, то тогда в постановке на учет было зафиксировано почти вдвое больше новых моделей", - добавили в "Автостате". В регистрациях автобусов в мае появилась китайская модель Higer KLQ6896 на 35 пассажирских мест, уточняется в исследовании. Официальные продажи "Атома" в России еще не начались. В апреле разработчик электромобиля - АО "Кама" - сообщал о начале открытых предпродаж модели. Стоимость машины составляет 3,98 миллиона рублей, а цена с учетом государственной программы льготного кредитования - 3,055 миллиона рублей.

