https://1prime.ru/20260602/avtomobili-870425647.html

Доля автомобилей глобальных брендов в России снижается третий месяца подряд

Доля автомобилей глобальных брендов в России снижается третий месяца подряд - 02.06.2026, ПРАЙМ

Доля автомобилей глобальных брендов в России снижается третий месяца подряд

Доля автомобилей глобальных брендов на российском рынке в мае продолжила снижение, начавшееся три месяца назад, и составила около 12%, сообщил директор... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T18:48+0300

2026-06-02T18:48+0300

2026-06-02T18:48+0300

бизнес

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864690060_0:268:3027:1971_1920x0_80_0_0_a16369c21bef727fda8eaaa2b8bfdb48.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Доля автомобилей глобальных брендов на российском рынке в мае продолжила снижение, начавшееся три месяца назад, и составила около 12%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Несмотря на рост по отношению к прошлому году, в последние три месяца наблюдается снижение этого показателя. Доля глобальных брендов была максимальной в феврале этого года (15,9%), а потом начала падать", - написал Целиков в своем Telegram-канале. "В последние два месяца она колеблется вокруг отметки в 12%. То есть весной динамика продаж глобальных брендов снизилась примерно на 4 процентных пункта", - продолжил аналитик. По его предварительным расчетам, доля таких брендов в продажах новых легковых автомобилей за январь-май 2026 года составила 13,5%, что в два раза больше, чем в январе-мае 2025 года, когда показатель составлял 6,7%. Рост по отношению к прошлому году Целиков связал с низкой базой и напомнил, что в начале 2025 года формировался класс "ждунов" возвращения тех самых брендов на российский рынок, что приводило к падению доли глобальных брендов ниже 6% от общего объема рынка. "Среди глобальных брендов в нынешнем году самые востребованные марки - это Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Kia, Skoda, Honda и Hyundai", - подытожил он.

https://1prime.ru/20260530/rossija-870341072.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, авто