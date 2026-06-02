Доля автомобилей глобальных брендов в России снижается третий месяца подряд - 02.06.2026, ПРАЙМ
Доля автомобилей глобальных брендов в России снижается третий месяца подряд
18:48 02.06.2026
 
"Автостат": доля автомобилей глобальных брендов на российском рынке в мае снизилась до 12%

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Доля автомобилей глобальных брендов на российском рынке в мае продолжила снижение, начавшееся три месяца назад, и составила около 12%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Несмотря на рост по отношению к прошлому году, в последние три месяца наблюдается снижение этого показателя. Доля глобальных брендов была максимальной в феврале этого года (15,9%), а потом начала падать", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
"В последние два месяца она колеблется вокруг отметки в 12%. То есть весной динамика продаж глобальных брендов снизилась примерно на 4 процентных пункта", - продолжил аналитик.
По его предварительным расчетам, доля таких брендов в продажах новых легковых автомобилей за январь-май 2026 года составила 13,5%, что в два раза больше, чем в январе-мае 2025 года, когда показатель составлял 6,7%.
Рост по отношению к прошлому году Целиков связал с низкой базой и напомнил, что в начале 2025 года формировался класс "ждунов" возвращения тех самых брендов на российский рынок, что приводило к падению доли глобальных брендов ниже 6% от общего объема рынка.
"Среди глобальных брендов в нынешнем году самые востребованные марки - это Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Kia, Skoda, Honda и Hyundai", - подытожил он.
