BP начнет добычу глубокозалегающей нефти на Каспии - 02.06.2026, ПРАЙМ
BP начнет добычу глубокозалегающей нефти на Каспии
14:06 02.06.2026
 
Биррел: BP в сентябре начнет добычу глубокозалегающей нефти в Каспийском море

БАКУ, 2 июн – ПРАЙМ. Компания BP планирует в сентябре текущего года начать добычу глубокозалегающей нефти на блоке Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) в Каспийском море, заявил журналистам вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррел на полях Бакинской энергетической недели.
"АЧГ представляет собой месторождение уникального масштаба и сложности, где свободный газ залегает как над нефтяными пластами, так и под ними. На самом дне глубже расположенного пласта мы обнаружили тонкую нефтяную оторочку между пластами газа и воды. Мы пробурили скважину для получения более подробной информации об этой нефтяной оторочке. В сентябре этого года мы планируем начать добычу с этой скважины", - сказал Биррел.
Добываемая на АЧГ нефть поставляется на мировые рынки главным образом по магистральному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
В консорциуме по разработке АЧГ доли распределены следующим образом: государственная компания Азербайджана SOCAR владеет 35,3%, британский оператор BP - 30,37%, венгерская MOL - 9,57%, японская INPEX - 9,31%, американская ExxonMobil - 6,79%, турецкая TPAO - 5,73% и индийская ONGC Videsh - 2,92%.
