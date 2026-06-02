BP начнет добычу глубокозалегающей нефти на Каспии

BP начнет добычу глубокозалегающей нефти на Каспии

2026-06-02T14:06+0300

БАКУ, 2 июн – ПРАЙМ. Компания BP планирует в сентябре текущего года начать добычу глубокозалегающей нефти на блоке Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) в Каспийском море, заявил журналистам вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррел на полях Бакинской энергетической недели. "АЧГ представляет собой месторождение уникального масштаба и сложности, где свободный газ залегает как над нефтяными пластами, так и под ними. На самом дне глубже расположенного пласта мы обнаружили тонкую нефтяную оторочку между пластами газа и воды. Мы пробурили скважину для получения более подробной информации об этой нефтяной оторочке. В сентябре этого года мы планируем начать добычу с этой скважины", - сказал Биррел. Добываемая на АЧГ нефть поставляется на мировые рынки главным образом по магистральному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В консорциуме по разработке АЧГ доли распределены следующим образом: государственная компания Азербайджана SOCAR владеет 35,3%, британский оператор BP - 30,37%, венгерская MOL - 9,57%, японская INPEX - 9,31%, американская ExxonMobil - 6,79%, турецкая TPAO - 5,73% и индийская ONGC Videsh - 2,92%.

