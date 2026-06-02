https://1prime.ru/20260602/bp-870413794.html
BP начнет добычу глубокозалегающей нефти на Каспии
BP начнет добычу глубокозалегающей нефти на Каспии - 02.06.2026, ПРАЙМ
BP начнет добычу глубокозалегающей нефти на Каспии
Компания BP планирует в сентябре текущего года начать добычу глубокозалегающей нефти на блоке Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) в Каспийском море, заявил журналистам... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T14:06+0300
2026-06-02T14:06+0300
2026-06-02T14:06+0300
нефть
газ
каспийское море
азербайджан
bp
socar
mol
https://cdnn.1prime.ru/img/79449/65/794496538_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_fccc8e22a3ec843dbf9fb023e8c3d3f1.jpg
БАКУ, 2 июн – ПРАЙМ. Компания BP планирует в сентябре текущего года начать добычу глубокозалегающей нефти на блоке Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) в Каспийском море, заявил журналистам вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррел на полях Бакинской энергетической недели. "АЧГ представляет собой месторождение уникального масштаба и сложности, где свободный газ залегает как над нефтяными пластами, так и под ними. На самом дне глубже расположенного пласта мы обнаружили тонкую нефтяную оторочку между пластами газа и воды. Мы пробурили скважину для получения более подробной информации об этой нефтяной оторочке. В сентябре этого года мы планируем начать добычу с этой скважины", - сказал Биррел. Добываемая на АЧГ нефть поставляется на мировые рынки главным образом по магистральному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В консорциуме по разработке АЧГ доли распределены следующим образом: государственная компания Азербайджана SOCAR владеет 35,3%, британский оператор BP - 30,37%, венгерская MOL - 9,57%, японская INPEX - 9,31%, американская ExxonMobil - 6,79%, турецкая TPAO - 5,73% и индийская ONGC Videsh - 2,92%.
https://1prime.ru/20260602/smi-870402830.html
каспийское море
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79449/65/794496538_557:0:3286:2047_1920x0_80_0_0_7119c5bb69fff3fcad4a3b3e6ae03d29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, каспийское море, азербайджан, bp, socar, mol
Нефть, Газ, Каспийское море, АЗЕРБАЙДЖАН, BP, SOCAR, MOL
BP начнет добычу глубокозалегающей нефти на Каспии
Биррел: BP в сентябре начнет добычу глубокозалегающей нефти в Каспийском море