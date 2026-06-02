Спекулянты возвращаются: чем опасна растущая сила рубля
Спекулянты возвращаются: чем опасна растущая сила рубля

Профессор Гордиенко: укрепление рубля может быть частью крупной carry trade-операции

Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Стандартное рыночное объяснение укрепления рубля — предложение валюты превышает спрос на неё. Экспортёры продают валютную выручку, импорт ограничен санкциями, логистика осложнена, платёжная инфраструктура в постоянной трансформации, а сложившийся высокий уровень ключевой ставки поддерживает спрос на рублёвые активы.
Основным драйвером стала нефть, котировки которой стабильно уходили выше 100 долларов. Банк России в апрельском обзоре указывал, что рубль укрепился, а чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями выросли в два раза — до 29,8 миллиарда долларов — на фоне роста нефтяных цен.
И только недавние новости о переговорах США и Ирана ненадолго снизили котировки ниже этой психологической отметки. Немаловажно и то, что интерес к доллару медленно снижается: в расчётах всё больше применяется рубль и юань. В ходе визита Владимира Путина в Китай отмечалось, что российско-китайская торговля в текущий момент оценивается в 240 миллиардов долларов.
Для бюджета России укрепление рубля проблемно. Налоги и пошлины в экспортной экономике во многом завязаны на валютную цену сырья (в нашем случае — энергоресурсов), при этом внутренние бюджетные расходы номинированы в рублях. Чем ниже курс доллара, тем меньше рублей даёт каждый доллар экспортной выручки — это настоящая головная боль для Минфина. И она уже проявилась в бюджетных данных за январь–апрель 2026 года: дефицит составил 5,8 триллиона рублей при нефтегазовых доходах в 2,3 триллиона рублей.
Минфин в такой ситуации заинтересован в том, чтобы не дать рублю чрезмерно укрепиться. Покупка валюты и золота по бюджетному правилу поддерживает спрос на валюту и теоретически должна сглаживать курс. Но при сильном профиците валютного предложения и низком спросе на импорт таких операций может быть недостаточно.
Фактически наблюдается конфликт двух политик – денежно-кредитной, для которой важна высокая ключевая ставка и дешёвый импорт для достижения антиинфляционного эффекта, а также налогово-бюджетной, для которой важна стабильность государственных финансов. Наиболее комфортный, можно сказать, компромиссный уровень — 80–90 рублей за доллар. Когда он будет достижим — вопрос остаётся открытым.
В экспертных кругах также озвучивается предположение, что всё происходящее может быть частью крупной carry trade-операции. Суть её в том, что инвестор занимает валюту под низкую ставку, покупает рубли, размещает деньги в рублёвых инструментах под высокую доходность, затем выходит обратно в валюту. При ключевой ставке 14,5% и доходностях рублёвых инструментов выше долларовых такая операция действительно может быть привлекательной.
Важной деталью является то, что Банк России с 8 декабря 2025 года снял лимиты на переводы валюты за рубеж для граждан России и физических лиц-нерезидентов из дружественных стран. При этом для части нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран ограничения сохранялись, но операции иностранных инвесторов, вкладывающихся в российский финансовый рынок через счета типа "И", не подпадали под эти запреты. Возник технический канал для входа и выхода капитала. Отметим, что доступность таких схем индивидуальна и зависит от статуса инвестора, юрисдикции, банковской инфраструктуры и санкционных ограничений.
Для США слабый доллар — это возможность. Дональд Трамп в политических целях говорил, что сильный доллар "звучит хорошо" (сильная экономика — сильная валюта). Однако с более слабым долларом США могут гораздо больше зарабатывать, проводя реиндустриализацию.
Для примера: к удешевлению своей валюты достаточно часто прибегал Китай, стимулируя экспансию своих дешёвых товаров по всему миру. Министр торговли США Говард Латник в феврале 2026 года также называл более слабый доллар "более естественным" уровнем для торговли и роста экспорта. Другое дело, если доллар дешевеет из-за потери доверия к американской экономике, фискальной политике, стабильности ФРС, росту долга или инфляционным рискам — вот это уже настоящая угроза, предвестник кризиса недоверия. Слабость доллара в начале 2026 года связывали не только с ожиданиями снижения ставок, но и с тарифной неопределённостью, политической волатильностью, угрозами в адрес ФРС и ростом дефицита бюджета.
Автор: Михаил Гордиенко, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Мнения аналитиковРынокСШАКИТАЙИРАНВладимир ПутинМинфинКурсы валют
 
 
