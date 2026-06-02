"Продавец не найден". Германия купила у Канады призрачный газ

Берлин и Оттава называют подписанное недавно соглашение о поставках СПГ "прорывом". Хватит ли у Канады сырья и возможностей доставить его через океан, а также... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T08:14+0300

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Берлин и Оттава называют подписанное недавно соглашение о поставках СПГ "прорывом". Хватит ли у Канады сырья и возможностей доставить его через океан, а также поможет ли сделка Германии решить проблемы с заполнением газовых хранилищ — разбирался "Прайм".Кому, когда, сколькоПокупателем выступит немецкая государственная компания SEFE (бывшая "дочка" "Газпрома"), продавцом — несуществующий терминал Ksi Lisims LNG. Его только планируют построить на Тихоокеанском побережье Британской Колумбии недалеко от Аляски.Согласно условиям соглашения, Германия обязалась закупать у Канады до миллиона тонн СПГ в год. На первый взгляд объем внушительный. Достаточно, чтобы обеспечивать электроэнергией Нью-Йорк в течение месяца, пишетBloomberg. На самом деле это всего лишь 1,36 миллиарда "кубов". Для Германии с ее потреблением хватит на неделю, если не ударят слишком сильные морозы.Ежегодно ФРГ импортирует более ста миллиардов "кубов" газа — как трубопроводного, так и сжиженного. В 2026-м уже закупили в США семь-восемь миллиардов, Норвегии — 20–25, Нидерландах — около 13. И все равно хранилища опустели до рекордных отметок.Что касается Канады, речь идет о 2030-х, и само соглашение пока предварительное. Окончательное инвестиционное решение по проекту не принято.Инфраструктура, которой нетКроме того, не стоит забывать, что хоть природного газа в Канаде и много, почти сто процентов уходит по трубам в США. Канадская СПГ-инфраструктура находится в зачаточном состоянии.Единственный действующий крупный СПГ-завод — LNG Canada в Китимате, действующий с июня 2025-го. Мощность — 14 миллионов тонн в год. И там серьезные проблемы: в отчетах за март упоминаются многочисленные технологические нарушения.А Ksi Lisims — это проект плавучего СПГ-терминала мощностью 12 миллионов. Построят ли его — большой вопрос. По оценкам экспертов, только первый этап обойдется в сумму от 7,3 миллиарда до десяти миллиардов канадских долларов. Где взять столько денег, не очень понятно.Кроме того, все существующие и строящиеся СПГ-мощности Канады расположены на западном побережье, удобном для Азии, но не для Европы. Инфраструктура на востоке практически отсутствует, что вынуждает использовать для доставки газа в Старый Свет Панамский канал."Еще неизвестно, под чьим контролем он окажется к 2030-м. Велика вероятность, что при изменении рыночной конъюнктуры основные объемы СПГ пойдут не в Германию, а в страны Юго-Восточной Азии — на более выгодный и премиальный рынок, чем европейский", — рассуждает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.По мнению доцента Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамары Сафоновой, инициатива может быть реализована в объеме одной или нескольких танкерных партий, а планы замены за канадский счет российских ресурсов ничем не подтверждены.Дешевле, чем в АмерикеИ с ценами ситуация не внушает оптимизма.С одной стороны, себестоимость канадского газа действительно меньше американского. Но доставка СПГ с Западного побережья Канады в Европу обходится дороже, чем из США. Во-первых, транспортное плечо длиннее: из Британской Колумбии — через Панамский канал, а затем через Атлантику, что удорожает фрахт.Во-вторых, неясна судьба самого транзита через канал: управление портами перешло к компаниям Maersk и MSC Group только в феврале 2026-го. Останутся ли они, перейдет ли управление американским или китайским операторам, неизвестно.В-третьих, конфликт на Ближнем Востоке заставляет покупателей смириться с ценами и логистикой, поэтому на канадские объемы уже немало желающих. И продаваться они будут никак не дешевле рынка."Если Германия заключит долгосрочный контракт с новым СПГ-заводом в Канаде, тогда возможна некоторая скидка относительно цен, которые сейчас на спотовом рынке. Но проблема в том, что немецкие компании не могут подписывать соглашения на 15–20 лет, так как в ЕС действует программа декарбонизации, предусматривающая отказ от ископаемого топлива", — указывает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Поэтому немцы, скорее всего, купят немного и никаких скидок не получат, заключает он.На кону европейский рынокВ тени остается важный фактор — реакция Вашингтона на канадскую газовую активность. На сегодняшний день США обеспечивают более половины всего СПГ, потребляемого Европой. В прошлом году — 65 миллионов тонн, почти 57 процентов всего импорта СПГ. Европейская зависимость от американского газа огромна, и канадский миллион тонн в год — по сути, капля в море.Конечно, ЕС стремится к диверсификации, особенно после заявлений Дональда Трампа, который то стремится завладеть Гренландией, то требует от стран НАТО дополнительных финансовых вложений, то вводит пошлины.Канада заинтересована в том же — премьер-министр Марк Карни поставил цель за десятилетие удвоить торговлю с неамериканскими рынками.Американские СПГ-компании вряд ли обрадуются новому конкуренту в лице Канады. Однако поставки слишком малы, чтобы всерьез угрожать доминированию США на европейском рынке. Более того, американцы к 2030-му намерены увеличить мировое предложение на треть.В целом эксперты оценивают германо-канадскую договоренность скорее как политическую."Она призвана подтвердить стремление европейцев дифференцировать продавцов и получать "нетоксичный" газ. Для Еврокомиссии это очередной информационный повод сообщить гражданам о деятельности по диверсификации поставок", — говорит Сафонова.Однако текущие потребности Германии сделка не покроет никоим образом. Ведь страна остро нуждается в газе уже к осени, чтобы заполнить ПХГ на зиму. Поэтому в ближайшие годы ФРГ останется заложницей американского СПГ и вынуждена будет платить любую цену.

