Немецкие семьи переплатили €5,4 млрд за электричество и газ
2026-06-02T21:37+0300
БЕРЛИН, 2 июн - ПРАЙМ. Немецкие семьи переплатили 5,4 миллиарда евро за электричество и газ за первую половину 2026 года, сообщила газета Bild со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении данные анализа сравнительного портала Verivox. "5,4 миллиарда евро - столько переплатили немецкие домохозяйства за электроэнергию и газ только за первое полугодие 2026", - говорится в материале. По данным федерального сетевого агентства Германии, 22% немецких домохозяйств используют дорогой базовый тариф на поставку электроэнергии от местных компаний. Разница между этим дорогим и самым дешевым тарифом на электроэнергию составляет около 16 евроцентов за киловатт-час. Еще 38% домохозяйств имеют срочный договор с местными поставщиками. По информации Verivox, если бы обе группы домохозяйств перешли на более дешевые тарифы в первой половине 2026 года, они бы сэкономили в общей сложности около 3,5 миллиарда евро. Аналогичная ситуация наблюдается и с газом. Шестнадцать процентов домохозяйств подключены к дорогому базовому тарифу, 52% заключили срочный договор с местным поставщиком. Суммарная переплата у обеих групп в первой половине 2026 года достигла примерно 1,9 миллиарда евро. Ранее портал Verivox выяснил, что средний счет за электричество в Германии после нападения США и Израиля на Иран вырос на 15%.
Bild: семьи переплатили €5,4 млрд за электричество и газ за первую половину 2026 года
