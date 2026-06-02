"Рухнет через два дня": на Западе запаниковали из-за произошедшего с Киевом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Европа, из-за недостатка дипломатических шагов и надвигающегося краха Украины, оказалась на опасно близкой дистанции от вовлечения в прямой вооруженный конфликт с Россией, сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.
"Мы опасно приблизились к горячей войне, которая может напрямую вовлечь нас. Мы – арьергард стороны, находящейся в состоянии конфликта, мы производим оружие, которое отправляем на войну, оружие, которое наносит удары по другой стране. <…> Нет ни одной инициативы, которая могла бы указать на дипломатическое решение. Кажется, мы ставим все на победу над Россией, а затем над Китаем", — указывается в материале.
"Уровень конфликта растет с каждым днем. И совершенно ясно, что Украина не воюет. Она рухнет через два дня", — фигурально выразился автор.
"Воюем уже мы. Но чем больше проходит времени, тем ближе мы подходим к точке невозврата; становится все труднее повернуть назад. <…> Поэтому всем важно преследовать одну цель: потребовать смены руководства ЕС, руководства, которое стремится только к войне", — призвал обозреватель.
Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Европа стремится замедлить процесс мирного урегулирования на Украине.
В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что стремление Европы к дальнейшей милитаризации и ядерным шагам не укрепляет стабильность на континенте.
Ранее Владимир Путин указывал, что западные лидеры часто запугивают население вымышленной российской угрозой, чтобы увести внимание от внутригосударственных проблем.
