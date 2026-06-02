Цены на нефть начали падать после заявлений Трампа о переговорах с Ираном

2026-06-02T12:19+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются в пределах 2% после роста на предыдущей сессии, трейдеры оценивают заявление президента США Дональда Трампа о продолжении переговоров с Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 11.58 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,82% относительно предыдущего закрытия - до 93,25 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 1,71%, до 90,58 доллара. В ходе торгов понедельника цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5%. По итогам торгов рост составил 2,22%. Накануне в соцсети Truth Social Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются. Ранее американский президент там же выразил уверенность, что Иран действительно хочет заключить сделку, которая, по его словам, будет выгодной для США и их союзников. "Сообщения президента США Трампа в социальных сетях, указывающие на деэскалацию напряженности, сегодня оказывают давление на цены на нефть", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). "В настоящее время рынок сосредоточен на том, есть ли какой-либо конкретный прогресс или неудачи в переговорах между США и Ираном, на тоне и содержании заявлений обеих сторон... а также на фактическом физическом перемещении танкеров по этому водному пути", - цитирует Рейтер главного аналитика рынка в KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).

