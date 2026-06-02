США хотят прекратить продление лицензий на поставки нефти из России - 02.06.2026, ПРАЙМ
США хотят прекратить продление лицензий на поставки нефти из России
17:49 02.06.2026 (обновлено: 17:56 02.06.2026)
 
США хотят прекратить продление лицензий на поставки нефти из России

Рубио: США хотели бы прекратить продление лицензий на поставки российской нефти

ВАШИНГТОН, 2 июн – ПРАЙМ. США хотели бы прекратить продление лицензий на поставки нефти из РФ так скоро, как только это станет возможным по мнению Минфина, заявил американский госссекретарь Марко Рубио.
"В конечном счете это решение принимает Минфин, но я скажу вам: это зависит от обстоятельств на тот момент. Мы хотели бы прекратить их как можно скорее", - сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.
Американский госсекретарь признал, что лицензия США на поставки нефти из России несет пользу странам, но назвал это временной мерой, которая в конечном счете истечет.
