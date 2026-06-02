В Краснодарском крае ликвидировали возгорание на Ильском НПЗ
2026-06-02T13:38+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, возникшее из-за атаки БПЛА, ликвидировано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."На Ильском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".В сообщении отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники.О возгорании на Ильском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА оперштаб сообщал во вторник рано утром.
