Около миллиарда человек пострадают от роста цен на нефть, заявили в ООН

2026-06-02T16:48+0300

ЖЕНЕВА, 2 июн – ПРАЙМ. Рост цен на нефть из-за блокировки Ормузского пролива бьет по наиболее уязвимым экономикам и затронет порядка 1 миллиарда человек, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В ООН отметили, что из 75 наиболее уязвимых мировых экономик – наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств – 65 зависят от импорта нефти. "Для этих стран рост цен на энергоносители приведет к увеличению затрат и сложным компромиссам между оплатой счетов за топливо и инвестициями в основные государственные услуги. Это затронет жизни почти миллиарда человек", - говорится в тексте. Как указал на брифинге в Женеве официальный представитель ЮНКТАД Марчело Риси, речь идет о 983 миллионах человек. Треть из них живут за чертой бедности, выживая менее чем на 3 доллара в день. По данным ЮНКТАД, в странах с уязвимой экономикой стоимость импорта нефти может вырасти на 20 миллиардов долларов в год при сохранении роста цен на 50%. Для многих стран это будет означать поиск альтернативных источников поставок. Рост цен на нефть станет драйвером роста инфляции, что, согласно экспертам ООН, может также затронуть нетто-экспортеров нефти. Он также отразится на глобальном замедлении экономического роста. "Увеличение расходов на импорт нефти может усугубить бюджетный дефицит и ослабить обменные курсы, что приведет к повышению процентных ставок, ужесточению условий кредитования и замедлению экономического роста, особенно в экономиках с ограниченным бюджетным пространством", - указали в ЮНКТАД. ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Ирану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

