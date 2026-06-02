Пашинян назвал условие проведения референдума по членству Армении в ЕС

Вопрос о проведении референдума по членству Армении в ЕС может возникнуть после получения страной статуса кандидата или официального обращения по этому вопросу... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T12:58+0300

ЕРЕВАН, 2 июн – ПРАЙМ. Вопрос о проведении референдума по членству Армении в ЕС может возникнуть после получения страной статуса кандидата или официального обращения по этому вопросу к Евросоюзу, заявил во вторник премьер-министр страны Никол Пашинян. "Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к ЕС для вступления. Пока этого нет, нет вопроса о референдуме", - заявил Пашинян газете "Известия" во время предвыборной кампании. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

мировая экономика, армения, ереван, рф, никол пашинян, владимир путин, ес, еаэс