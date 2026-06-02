https://1prime.ru/20260602/pashinyan-870411159.html
Пашинян назвал условие проведения референдума по членству Армении в ЕС
Пашинян назвал условие проведения референдума по членству Армении в ЕС - 02.06.2026, ПРАЙМ
Пашинян назвал условие проведения референдума по членству Армении в ЕС
Вопрос о проведении референдума по членству Армении в ЕС может возникнуть после получения страной статуса кандидата или официального обращения по этому вопросу... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T12:58+0300
2026-06-02T12:58+0300
2026-06-02T12:58+0300
мировая экономика
армения
ереван
рф
никол пашинян
владимир путин
ес
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_e4943dcd0b1b9b497804c628ba667cc2.jpg
ЕРЕВАН, 2 июн – ПРАЙМ. Вопрос о проведении референдума по членству Армении в ЕС может возникнуть после получения страной статуса кандидата или официального обращения по этому вопросу к Евросоюзу, заявил во вторник премьер-министр страны Никол Пашинян. "Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к ЕС для вступления. Пока этого нет, нет вопроса о референдуме", - заявил Пашинян газете "Известия" во время предвыборной кампании. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
https://1prime.ru/20260525/medvedev-870194214.html
армения
ереван
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_9e9467b2518b40a5074ef0c17de57551.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, армения, ереван, рф, никол пашинян, владимир путин, ес, еаэс
Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, РФ, Никол Пашинян, Владимир Путин, ЕС, ЕАЭС
Пашинян назвал условие проведения референдума по членству Армении в ЕС
Премьер Армении Пашинян: вопрос о референдуме по членству в ЕС пока не обсуждается