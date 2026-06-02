https://1prime.ru/20260602/pmef-870422350.html

Более 300 деловых мероприятий пройдет на ПМЭФ

Более 300 деловых мероприятий пройдет на ПМЭФ - 02.06.2026, ПРАЙМ

Более 300 деловых мероприятий пройдет на ПМЭФ

Более 300 деловых мероприятий пройдет в рамках ПМЭФ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T17:27+0300

2026-06-02T17:27+0300

2026-06-02T17:27+0300

пмэф-2026

россия

рф

африка

латинская америка

юрий ушаков

еаэс

асеан

шос

пмэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848778476_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_e9fbac072c06857bc55b969bfb3ca865.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Более 300 деловых мероприятий пройдет в рамках ПМЭФ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Программа Форума предусматривает проведение более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки", - сказал Ушаков журналистам. Он также отметил, что в рамках форума пройдет ряд бизнес-диалогов - странами Африки, Латинской Америки, Азербайджаном, Бразилией, Германией, Индией, Китаем, Молдавией, ОАЭ, Саудовской Аравией, США, Таиландом, Танзанией, а также ЕАЭС - АСЕАН. "Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоятся: Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (В20), Форум малого и среднего предпринимательства, Форум Креативных Индустрий, Форум "Лекарственная безопасность", Молодежный форум "День будущего", - рассказал Ушаков.

https://1prime.ru/20260602/pmef-870405299.html

рф

африка

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, африка, латинская америка, юрий ушаков, еаэс, асеан, шос, пмэф