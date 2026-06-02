Более 300 деловых мероприятий пройдет на ПМЭФ
2026-06-02T17:27+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Более 300 деловых мероприятий пройдет в рамках ПМЭФ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Программа Форума предусматривает проведение более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки", - сказал Ушаков журналистам. Он также отметил, что в рамках форума пройдет ряд бизнес-диалогов - странами Африки, Латинской Америки, Азербайджаном, Бразилией, Германией, Индией, Китаем, Молдавией, ОАЭ, Саудовской Аравией, США, Таиландом, Танзанией, а также ЕАЭС - АСЕАН. "Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоятся: Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (В20), Форум малого и среднего предпринимательства, Форум Креативных Индустрий, Форум "Лекарственная безопасность", Молодежный форум "День будущего", - рассказал Ушаков.
