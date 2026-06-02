В Приморье определили более 20 отелей для проживания участников ВЭФ-2026
2026-06-02T04:56+0300
бизнес
туризм
экономика
приморье
владивосток
рф
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – ПРАЙМ. Свыше 20 отелей в Приморье определены для проживания участников и гостей одиннадцатого Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает правительство региона.
"Для проживания участников ВЭФ-2026 в Приморье определены 23 отеля. Их готовность к приему гостей будут проверять специалисты, начиная с июня", - говорится в сообщении.
Специалисты проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, выполнение норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов, а также цифровую инфраструктуру для приема гостей.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
