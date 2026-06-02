https://1prime.ru/20260602/primore-870399842.html

В Приморье определили более 20 отелей для проживания участников ВЭФ-2026

В Приморье определили более 20 отелей для проживания участников ВЭФ-2026 - 02.06.2026, ПРАЙМ

В Приморье определили более 20 отелей для проживания участников ВЭФ-2026

Свыше 20 отелей в Приморье определены для проживания участников и гостей одиннадцатого Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает правительство... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T04:56+0300

2026-06-02T04:56+0300

2026-06-02T04:56+0300

бизнес

туризм

экономика

приморье

владивосток

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870399842.jpg?1780365382

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – ПРАЙМ. Свыше 20 отелей в Приморье определены для проживания участников и гостей одиннадцатого Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает правительство региона. "Для проживания участников ВЭФ-2026 в Приморье определены 23 отеля. Их готовность к приему гостей будут проверять специалисты, начиная с июня", - говорится в сообщении. Специалисты проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, выполнение норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов, а также цифровую инфраструктуру для приема гостей. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.

приморье

владивосток

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, приморье, владивосток, рф, владимир путин