https://1prime.ru/20260602/rosselkhoznadzor-870417766.html
Россия ограничит ввоз картофеля, баклажанов и сухофруктов из Армении
Россия ограничит ввоз картофеля, баклажанов и сухофруктов из Армении - 02.06.2026, ПРАЙМ
Россия ограничит ввоз картофеля, баклажанов и сухофруктов из Армении
Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении, сообщило ведомство. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T14:56+0300
2026-06-02T14:56+0300
2026-06-02T14:58+0300
сельское хозяйство
армения
россельхознадзор
россия
картофель
https://cdnn.1prime.ru/img/76405/41/764054198_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e577330337b82b4a87f321279bea79fd.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении, сообщило ведомство."Россельхознадзор с 3 июня 2026 года вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении, а также на транзит указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.
https://1prime.ru/20260601/medvedev-870388106.html
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76405/41/764054198_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3439860be0bc2e8bed17d4226cfe1ddc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, армения, россельхознадзор, россия, картофель
Сельское хозяйство, АРМЕНИЯ, Россельхознадзор, РОССИЯ, картофель
Россия ограничит ввоз картофеля, баклажанов и сухофруктов из Армении
Россельхознадзор с 3 июня ограничит ввоз баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении