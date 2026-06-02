Россия ограничит ввоз картофеля, баклажанов и сухофруктов из Армении

2026-06-02T14:56+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении, сообщило ведомство."Россельхознадзор с 3 июня 2026 года вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении, а также на транзит указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

