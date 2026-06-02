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"Выйти за пределы". В США сделали заявление после удара возмездия России - 02.06.2026, ПРАЙМ
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"Выйти за пределы". В США сделали заявление после удара возмездия России
"Выйти за пределы". В США сделали заявление после удара возмездия России - 02.06.2026, ПРАЙМ
"Выйти за пределы". В США сделали заявление после удара возмездия России
Западу следует безотлагательно приложить усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T22:58+0300
2026-06-02T22:58+0300
спецоперация на украине
украина
москва
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владимир путин
нато
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Западу следует безотлагательно приложить усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Вот что важно: нам необходимо как можно скорее добиться урегулирования российско-украинской войны путем переговоров. Недавние атаки и заявления Москвы указывают на то, что происходит нечто иное, и этот конфликт может вскоре обостриться, а, возможно, и выйти за пределы Украины", — написал он в соцсети X.По словам Дэвиса, для Вашингтона крайне важно избежать кризиса, который мог бы поднять вопрос о применении пятой статьи устава НАТО (о коллективной обороне — прим.ред.), поскольку это и в его интересах.Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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украина, москва, запад, владимир путин, нато, минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Владимир Путин, НАТО, Минобороны РФ
22:58 02.06.2026
 
"Выйти за пределы". В США сделали заявление после удара возмездия России

Дэвис: конфликт между Москвой и Киевом перерастает в нечто иное

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка"
Боевая работа САУ 2С7М Малка - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Боевая работа САУ 2С7М "Малка". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Западу следует безотлагательно приложить усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Вот что важно: нам необходимо как можно скорее добиться урегулирования российско-украинской войны путем переговоров. Недавние атаки и заявления Москвы указывают на то, что происходит нечто иное, и этот конфликт может вскоре обостриться, а, возможно, и выйти за пределы Украины", — написал он в соцсети X.
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По словам Дэвиса, для Вашингтона крайне важно избежать кризиса, который мог бы поднять вопрос о применении пятой статьи устава НАТО (о коллективной обороне — прим.ред.), поскольку это и в его интересах.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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