В США назвали условие для смягчения санкций против Ирана - 02.06.2026, ПРАЙМ
В США назвали условие для смягчения санкций против Ирана
2026-06-02T18:05+0300
нефть
сша
ормузский пролив
иран
марко рубио
Нефть, США, Ормузский пролив, ИРАН, Марко Рубио
Рубио: США не снимут санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 2 июн – ПРАЙМ. США не снимут санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива, послабление рестрикций должно быть в обмен на устранение того, из-за чего они были введены, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Нет, это не обсуждалось, такого предложения не было", - сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США в ответ на вопрос о том, согласятся ли США на послабление иранских санкций за открытие Ормузского пролива.
Рубио при этом отметил, что любое смягчение санкций должно предоставляться в обмен на устранение причины, по которой эти санкции изначально были введены – ядерной программы Тегерана.
"Иран находится под санкциями из-за его ядерной деятельности. Если они согласятся отказаться от этих вещей, то будет смягчение санкций, связанное с их обязательствами и их соблюдением", – добавил госсекретарь США.
