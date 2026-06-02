СМИ: ЕС намерен заморозить потолок цен на российскую нефть

2026-06-02T08:51+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. ЕС в рамках мер против РФ намерен "заморозить" текущий потолок цен на российскую нефть, однако вряд ли введет полный запрет на нефть из РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Евросоюз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. "Ключевое предложение - зафиксировать потолок цен на российскую нефть. Текущий потолок должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры", - говорится в сообщении издания. При этом, как признали дипломаты, полный запрет на российскую нефть вряд ли будет введен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки. Страны G7 с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Затем, официально с 3 сентября 2025 года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель, аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия. Впоследствии ЕС, Великобритания и Новая Зеландия снизили потолок до 44,1 доллара за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

