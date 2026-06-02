Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС намерен заморозить потолок цен на российскую нефть - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260602/smi-870402830.html
СМИ: ЕС намерен заморозить потолок цен на российскую нефть
СМИ: ЕС намерен заморозить потолок цен на российскую нефть - 02.06.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС намерен заморозить потолок цен на российскую нефть
ЕС в рамках мер против РФ намерен "заморозить" текущий потолок цен на российскую нефть, однако вряд ли введет полный запрет на нефть из РФ, сообщает газета... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T08:51+0300
2026-06-02T08:51+0300
энергетика
нефть
рф
новая зеландия
ближний восток
владимир путин
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. ЕС в рамках мер против РФ намерен "заморозить" текущий потолок цен на российскую нефть, однако вряд ли введет полный запрет на нефть из РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Евросоюз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. "Ключевое предложение - зафиксировать потолок цен на российскую нефть. Текущий потолок должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры", - говорится в сообщении издания. При этом, как признали дипломаты, полный запрет на российскую нефть вряд ли будет введен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки. Страны G7 с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Затем, официально с 3 сентября 2025 года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель, аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия. Впоследствии ЕС, Великобритания и Новая Зеландия снизили потолок до 44,1 доллара за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://1prime.ru/20260601/tramp-870393513.html
рф
новая зеландия
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, новая зеландия, ближний восток, владимир путин, ес, politico
Энергетика, Нефть, РФ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин, ЕС, Politico
08:51 02.06.2026
 
СМИ: ЕС намерен заморозить потолок цен на российскую нефть

Politico: ЕС намерен заморозить потолок цен на нефть, но не введет полный запрет

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. ЕС в рамках мер против РФ намерен "заморозить" текущий потолок цен на российскую нефть, однако вряд ли введет полный запрет на нефть из РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Евросоюз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Ключевое предложение - зафиксировать потолок цен на российскую нефть. Текущий потолок должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры", - говорится в сообщении издания.
При этом, как признали дипломаты, полный запрет на российскую нефть вряд ли будет введен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки.
Страны G7 с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Затем, официально с 3 сентября 2025 года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель, аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия. Впоследствии ЕС, Великобритания и Новая Зеландия снизили потолок до 44,1 доллара за баррель.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Трамп заявил, что не беспокоится из-за цен на нефть
Вчера, 20:53
 
ЭнергетикаНефтьРФНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКВладимир ПутинЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала