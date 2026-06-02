https://1prime.ru/20260602/tramp-870429430.html

На Украине резко высказались о реакции Трампа на письмо Зеленского

На Украине резко высказались о реакции Трампа на письмо Зеленского - 02.06.2026, ПРАЙМ

На Украине резко высказались о реакции Трампа на письмо Зеленского

Отсутствие реакции со стороны президента США Дональда Трампа на письмо Владимира Зеленского о поставках боеприпасов может быть напоминанием Вашингтона о... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T22:49+0300

2026-06-02T22:49+0300

2026-06-02T22:49+0300

спецоперация на украине

украина

сша

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

сергей лавров

всу

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Отсутствие реакции со стороны президента США Дональда Трампа на письмо Владимира Зеленского о поставках боеприпасов может быть напоминанием Вашингтона о нежелании главы киевского режима договариваться, пишет украинское издание "Страна.ua"."Не исключено, что в Белом доме восприняли форму обращения Зеленского с просьбой о ракетах как попытку надавить на Трампа и вызвать возмущение его политикой со стороны проукраински настроенных "ястребов" в конгрессе <…>. А возможно, что у президента США хотят таким образом напомнить Зеленскому о его отказе принимать анкориджские договоренности (с выводом войск из Донбасса), которые бы могли закончить войну", — говорится в публикации.Как считает "Страна.ua", Вашингтон в целом "весьма сдержанно" реагирует на российские удары по целям на Украине.Ранее Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20260528/kiev-870299044.html

https://1prime.ru/20260602/zelenskiy-870420675.html

украина

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, всу, нато