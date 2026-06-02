На Украине резко высказались о реакции Трампа на письмо Зеленского
На Украине допустили, что Трамп хочет напомнить Зеленскому об отказе идти на мир
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Отсутствие реакции со стороны президента США Дональда Трампа на письмо Владимира Зеленского о поставках боеприпасов может быть напоминанием Вашингтона о нежелании главы киевского режима договариваться, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Не исключено, что в Белом доме восприняли форму обращения Зеленского с просьбой о ракетах как попытку надавить на Трампа и вызвать возмущение его политикой со стороны проукраински настроенных "ястребов" в конгрессе <…>. А возможно, что у президента США хотят таким образом напомнить Зеленскому о его отказе принимать анкориджские договоренности (с выводом войск из Донбасса), которые бы могли закончить войну", — говорится в публикации.
Ранее Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.