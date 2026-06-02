СМИ рассказали, как Запад предательски ударил по украинцам
Euractiv: ЕС планирует отказать в убежище украинцам призывного возраста
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Евросоюз планирует не предоставлять убежище украинским беженцам призывного возраста, сообщает Euractiv.
"Столицы ЕС рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из любого будущего продления временной схемы защиты объединения, которая предоставила убежище более, чем четырем миллионам человек. <…> Это предложение появилось во время обсуждений будущей Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе без прохождения национальных систем предоставления убежища", — указывается в статье.
Издание также указывает, что помимо мужчин призывного возраста, из программы предполагается исключить и тех украинцев, которые въехали в Евросоюз нелегально.
В марте Польша, где находится больше всех беженцев с Украины среди стран Евросоюза, значительно сократила льготы для украинских граждан. Согласно решению польского правительства, среди прочего, бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию сохранится только при наличии медстраховки и уплаты взносов, а бесплатное жилье стало доступно лишь на короткий срок и только для уязвимых категорий населения.
Ранее в Польше отменили обязательные детские социальные выплаты для граждан Украины. Теперь ежемесячные пособия получают только работающие украинцы, при условии, что их дети обучаются в польских учебных заведениях.
