Эксперт назвала главные признаки мошеннической вакансии

2026-06-02T13:51+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Любые просьбы о деньгах и формат коммуникации в неизвестном софте указывают на мошенническую вакансию, предостерегла соискателей HR-директор сети кофеен "ЗДРАСТЕ" Юлия Ряжевская. "Все рабочие созвоны должны проходить в общедоступных сервисах - например, Zoom, "Телемост" или аналогичных платформах. Трудоустройство в компании не предполагает никаких денежных переводов со стороны соискателей. Если компания не фигурирует в поисковиках, у нее нет сайта или соцсетей - скорее всего, такой компании не существует". - рассказала эксперт "Газете.Ru". По словам Ряжевской, поддельные объявления все чаще появляются в мессенджерах, соцсетях и даже на крупных платформах, маскируясь под предложения от известных брендов. Мошенники могут требовать оплату за обучение, оформление документов или изготовление формы. Еще один очевидный признак обмана - слишком высокий доход при отсутствии требований к опыту и размытое описание обязанностей. Перед откликом на вакансию эксперт советует провести базовую проверку работодателя.

