Бренд Volga раскрыл цвета своей линейки автомобилей
2026-06-02T15:55+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Каждая из трех моделей российского автомобильного бренда Volga получит по пять вариантов окраса кузова, палитра цветов опубликована на официальном сайте бренда. Флагманский кроссовер К50 будет доступен в белом, серебристом, сером, черном и зеленом цветах. В мае стало известно, что стоимость этой модели будет начинаться от 4,2 миллиона рублей. Среднеразмерный кроссовер К40 будут предлагать в белом, серебристом, светло-зеленом, синем и черном цветах. Данная модель будет самой доступной в линейке Volga, стоимость кроссовера составит от 2,75 миллиона рублей. Седан С50 можно будет купить в белом, серебристом, сером, зеленом и черном цветах. Эта модель будет продаваться по цене от 2,9 миллиона рублей. Автомобили Volga выпускаются компанией "Нижегородские легковые автомобили" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Продажи начнутся в июне 2026 года.
