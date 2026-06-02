https://1prime.ru/20260602/volga-870423023.html

На ПМЭФ представили флагманский кроссовер Volga K50

На ПМЭФ представили флагманский кроссовер Volga K50 - 02.06.2026, ПРАЙМ

На ПМЭФ представили флагманский кроссовер Volga K50

Флагманский кроссовер Volga K50 впервые представлен широкой публике на площадке ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T17:35+0300

2026-06-02T17:35+0300

2026-06-02T17:35+0300

бизнес

россия

нижний новгород

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865642907_0:93:1537:957_1920x0_80_0_0_b6ecb589f3e8a6126418e79a36344ead.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - ПРАЙМ. Флагманский кроссовер Volga K50 впервые представлен широкой публике на площадке ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости. Выставочный кроссовер имеет серый цвет кузова и располагается на стенде нового российского автомобильного бренда Volga. Как сообщалось на сайте бренда, эта модель будет доступна в пяти вариантах окраса, а ее стоимость, отмечала пресс-служба, будет начинаться от 4,2 миллиона рублей. Автомобили Volga выпускаются компанией "Нижегородские легковые автомобили" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Продажи начнутся в июне 2026 года. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

https://1prime.ru/20260602/volga-870418672.html

нижний новгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, нижний новгород, авто