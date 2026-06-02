На ПМЭФ представили флагманский кроссовер Volga K50
Флагманский кроссовер Volga K50 впервые представлен широкой публике на площадке ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2026, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - ПРАЙМ. Флагманский кроссовер Volga K50 впервые представлен широкой публике на площадке ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости. Выставочный кроссовер имеет серый цвет кузова и располагается на стенде нового российского автомобильного бренда Volga. Как сообщалось на сайте бренда, эта модель будет доступна в пяти вариантах окраса, а ее стоимость, отмечала пресс-служба, будет начинаться от 4,2 миллиона рублей. Автомобили Volga выпускаются компанией "Нижегородские легковые автомобили" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Продажи начнутся в июне 2026 года. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
