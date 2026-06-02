Аналитик рассказала, почему объем торгов юанем на Мосбирже упал в мае

2026-06-02T19:40+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Выход в мае Минфина РФ на рынок с меньшими, чем ожидалось рынком, объемами покупки валюты обусловил падение оборота торгов юанем на торгах Московской биржи, хотя ожидался рост показателя, рассказала РИА Новости аналитик по долговому рынку компании "Эйлер" Александра Никифорова. "В мае среднедневной оборот в паре юань-рубль составил 10,47 миллиарда юаней (-8,4% м/м; против 11,43 миллиарда в апреле). Минфин возобновил операции по бюджетному правилу: объем нетто-покупок валюты Центробанком с 8 мая по 4 июня – составил 1,2 миллиарда рублей, что является символической суммой не только для периода увеличения продаж экспортной выручки, но и в сравнении с предыдущими периодами до приостановки таких операций", - отметила аналитик. Месяцем ранее аналитик ожидала роста среднедневного объема торгов юанем на Мосбирже в мае на 5% к апрелю. Однако в мае доля операций ЦБ в обороте торгов юанем за рубли на Мосбирже составила 1,8%, что в два раза меньше, чем в апреле, и в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечает Никифорова. При этом объем экспортной выручки оставался высоким – цена нефти Urals превышала 80 долларов за баррель, добавляет она. "Мы ожидаем увеличения в июне среднедневного оборота в паре юань-рубль на Мосбирже до 11,7 миллиарда юаней (+11% м/м) в случае роста объема покупок валюты Центробанком по бюджетному правилу, параметры которого будут объявлены в эту среду", - говорит аналитик.

