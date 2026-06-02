"Только с Россией": на Западе сделали внезапное заявление о конфликте
Экс-лидер ГДР Кренц: движение политики ФРГ против России означает возвращение к варварству
Флаг НАТО
Флаг НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Поворот Германии к антироссийской риторике приравнивается к возвращению в прошлое, а мир и стабильность в Европе неосуществимы без России, отметил немецкий политик и бывший глава Госсовета ГДР Эгон Кренц в статье для издания Junge Welt.
"Мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее. В то время как министр иностранных дел Германии смело заявлял: "Россия всегда будет нашим врагом", все больше граждан отвечают: "Россия — не наш враг", — указал он.
В статье подчеркивается, что нынешняя политика ФРГ полностью оторвана от исторической памяти и вновь демонстрирует опасные признаки враждебности.
"На стенах немецкого Рейхстага, где с момента воссоединения Германии заседает парламент, сохранились надписи советских солдат. <…> Я представляю, что бы почувствовал этот красноармейский солдат, если бы увидел, как Германия, по словам ее правителей, снова становится "готовой к войне". <…> Здравый смысл подсказывает, что движение к русофобской готовности необходимо остановить. Определение курса на будущее означает: никакого перевооружения, никаких новых ракет! Германии нужно быть не "готовой к войне", а способной к миру", — призвал Кренц, отметив возможное возвращение его государства к "варварству".
Президент России Владимир Путин неоднократно разъяснял, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, но западные политики часто пугают своих граждан призрачной российской угрозой, чтобы отвратить внимание от внутренних проблем.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия открыта к переговорам со всеми, включая представителей ЕС. По его словам, инициатива разрушения отношений с Европой исходила из Брюсселя и отдельных европейских столиц, а не из России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия открыта к переговорам со всеми, включая представителей ЕС. По его словам, инициатива разрушения отношений с Европой исходила из Брюсселя и отдельных европейских столиц, а не из России.