"Хватило наглости": на Западе забили тревогу из-за войны с Россией

Воинственная риторика западных стран в адрес Москвы абсолютно вышла из-под контроля, о чем свидетельствуют недавние заявления с угрозами в адрес Калининграда,...

2026-06-02T07:09+0300

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Воинственная риторика западных стран в адрес Москвы абсолютно вышла из-под контроля, о чем свидетельствуют недавние заявления с угрозами в адрес Калининграда, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале."И сейчас все зашло очень далеко. <…> Но это всегда была война через посредников. А теперь, когда у нас хватило наглости, все зашло так далеко. Литовский министр иностранных дел утверждает, что США должны нейтрализовать Калининград, где проживает миллион русских мирных жителей. Просто риторика полностью вышла из-под контроля. <…> То есть политический класс и их стенографисты в СМИ в ярости. Кажется, они рады идти по этому пути к войне", — высказался он.По мнению профессора, вызываемый Брюсселем и Вашингтоном конфликт не отвечает интересам простых граждан Европы, которые опасаются его разрушительных последствий."Но большинство людей сейчас начинают все больше беспокоиться. <…> Эта война, которую мы сейчас развязываем с Россией, определенно нам не нужна. <…> Но, похоже, никто у нас не может сложить два и два. И это закончится катастрофой", — признался Диесен.На прошлой неделе министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что силам стран Балтии в составе НАТО якобы достаточно возможностей для ликвидации российских ПВО в Калининградской области.Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что страна готова уничтожить любые возникающие угрозы Калининградской области. Возможная блокада региона способна привести к значительному ухудшению ситуации, подчеркнул он.

