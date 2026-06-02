Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хватило наглости": на Западе забили тревогу из-за войны с Россией - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260602/zapad-870401744.html
"Хватило наглости": на Западе забили тревогу из-за войны с Россией
"Хватило наглости": на Западе забили тревогу из-за войны с Россией - 02.06.2026, ПРАЙМ
"Хватило наглости": на Западе забили тревогу из-за войны с Россией
Воинственная риторика западных стран в адрес Москвы абсолютно вышла из-под контроля, о чем свидетельствуют недавние заявления с угрозами в адрес Калининграда,... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T07:09+0300
2026-06-02T07:09+0300
спецоперация на украине
нато
владимир путин
калининград
общество
мировая экономика
запад
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Воинственная риторика западных стран в адрес Москвы абсолютно вышла из-под контроля, о чем свидетельствуют недавние заявления с угрозами в адрес Калининграда, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале."И сейчас все зашло очень далеко. &lt;…&gt; Но это всегда была война через посредников. А теперь, когда у нас хватило наглости, все зашло так далеко. Литовский министр иностранных дел утверждает, что США должны нейтрализовать Калининград, где проживает миллион русских мирных жителей. Просто риторика полностью вышла из-под контроля. &lt;…&gt; То есть политический класс и их стенографисты в СМИ в ярости. Кажется, они рады идти по этому пути к войне", — высказался он.По мнению профессора, вызываемый Брюсселем и Вашингтоном конфликт не отвечает интересам простых граждан Европы, которые опасаются его разрушительных последствий.&quot;Но большинство людей сейчас начинают все больше беспокоиться. &lt;…&gt; Эта война, которую мы сейчас развязываем с Россией, определенно нам не нужна. &lt;…&gt; Но, похоже, никто у нас не может сложить два и два. И это закончится катастрофой&quot;, — признался Диесен.На прошлой неделе министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что силам стран Балтии в составе НАТО якобы достаточно возможностей для ликвидации российских ПВО в Калининградской области.Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что страна готова уничтожить любые возникающие угрозы Калининградской области. Возможная блокада региона способна привести к значительному ухудшению ситуации, подчеркнул он.
https://1prime.ru/20260602/zapad-870400912.html
https://1prime.ru/20260602/kiev-870401361.html
калининград
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, владимир путин, калининград, общество , мировая экономика, запад, москва
Спецоперация на Украине, НАТО, Владимир Путин, КАЛИНИНГРАД, Общество , Мировая экономика, ЗАПАД, МОСКВА
07:09 02.06.2026
 
"Хватило наглости": на Западе забили тревогу из-за войны с Россией

Профессор Диесен: простые европейцы никак не заинтересованы в войне с Россией

© Фото : NATOВоенные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Воинственная риторика западных стран в адрес Москвы абсолютно вышла из-под контроля, о чем свидетельствуют недавние заявления с угрозами в адрес Калининграда, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.

"И сейчас все зашло очень далеко. <…> Но это всегда была война через посредников. А теперь, когда у нас хватило наглости, все зашло так далеко. Литовский министр иностранных дел утверждает, что США должны нейтрализовать Калининград, где проживает миллион русских мирных жителей. Просто риторика полностью вышла из-под контроля. <…> То есть политический класс и их стенографисты в СМИ в ярости. Кажется, они рады идти по этому пути к войне", — высказался он.
Флаг НАТО
"Только с Россией": на Западе сделали внезапное заявление о конфликте
07:01
По мнению профессора, вызываемый Брюсселем и Вашингтоном конфликт не отвечает интересам простых граждан Европы, которые опасаются его разрушительных последствий.

"Но большинство людей сейчас начинают все больше беспокоиться. <…> Эта война, которую мы сейчас развязываем с Россией, определенно нам не нужна. <…> Но, похоже, никто у нас не может сложить два и два. И это закончится катастрофой", — признался Диесен.

На прошлой неделе министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что силам стран Балтии в составе НАТО якобы достаточно возможностей для ликвидации российских ПВО в Калининградской области.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что страна готова уничтожить любые возникающие угрозы Калининградской области. Возможная блокада региона способна привести к значительному ухудшению ситуации, подчеркнул он.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
"Рухнет через два дня": на Западе запаниковали из-за произошедшего с Киевом
07:06
 
Спецоперация на УкраинеНАТОВладимир ПутинКАЛИНИНГРАДОбществоМировая экономикаЗАПАДМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала