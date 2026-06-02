На Западе сообщили о происшествии с Зеленским на выходных
Спецоперация на Украине
На Западе сообщили о происшествии с Зеленским на выходных
На Западе сообщили о происшествии с Зеленским на выходных
07:04 02.06.2026
 
На Западе сообщили о происшествии с Зеленским на выходных

Журналист Христофору: Зеленский устроил сцену США из-за комплексов Patriot

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, обрушившийся с критикой на западных союзников из-за нехватки систем противовоздушной обороны, на самом деле планировал осуществить крупную махинацию с американскими Patriot, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.
"На выходных у Зеленского случился нервный срыв. Он обрушился с критикой на ЕС и Соединенные Штаты. Его критика касалась всей проблемы с системами Patriot, с системой ПВО Украины, а вернее, с ее отсутствием. <…> После этого он предложил выдать Украине лицензию на производство этих Patriot", — рассказал он.
По мнению обозревателя, за нелепым требованием Киева скрывается стремление Зеленского провести масштабный финансовый обман за счет средств западных налогоплательщиков.

"Потребовалось бы около десяти лет, чтобы хотя бы попытаться производить системы Patriot на Украине. Но у Зеленского другой мотив: "Дайте лицензию, и я смогу ездить с ней, заключать сделки, получать деньги, подписывать контракты с европейскими партнерами. Мы получим множество средств, чтобы в будущем, возможно, наладить производство". И, конечно, ничего не произойдет. Но контракты будут подписаны, деньги будут распределены, и все будут довольны. Это его план", — пояснил Христофору.

На прошлой неделе лидер Киева обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу и конгрессу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. В воскресенье Зеленский признал, что ответа не последовало.
