https://1prime.ru/20260602/zelenskiy-870429600.html

Зеленский устроил истерику после удара возмездия по Украине

Зеленский устроил истерику после удара возмездия по Украине - 02.06.2026, ПРАЙМ

Зеленский устроил истерику после удара возмездия по Украине

Владимир Зеленский после российского удара возмездия пожаловался на Европу из-за отсутствия собственных средств противобаллистической защиты, а также упрекнул... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T22:52+0300

2026-06-02T22:52+0300

2026-06-02T22:52+0300

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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после российского удара возмездия пожаловался на Европу из-за отсутствия собственных средств противобаллистической защиты, а также упрекнул США в нежелании поставлять Киеву ракеты для ПВО."Если Украина не будет защищена от баллистических и других ракетных ударов, то они будут продолжаться. Европе нужна собственная противобаллистическая защита <> и нам определенно точно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет для Patriot", — заявил он в Telegram.Во вторник в Минобороны России сообщили о массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской областиРанее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20260528/kiev-870299044.html

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украина, киев, европа, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, минобороны рф, всу