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"Зеленский умолял". Произошедшее ночью на Украине шокировало Запад - 02.06.2026, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Зеленский умолял". Произошедшее ночью на Украине шокировало Запад
"Зеленский умолял". Произошедшее ночью на Украине шокировало Запад - 02.06.2026, ПРАЙМ
"Зеленский умолял". Произошедшее ночью на Украине шокировало Запад
Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия по Украине в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T22:55+0300
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спецоперация на украине
украина
киев
европа
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия по Украине в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру."Зеленский отчаянно умолял об этом", — написал один из комментаторов."России нужно продолжать в том же духе, пока марионеточный режим в Киеве не сбежит — тогда мир станет возможен!" — отметил другой."Продолжайте эскалацию, и рано или поздно вся Европа окажется втянутой в это бесконечное кровопролитие", — поделился мнением еще один из пользователей."Зеленский подвергает опасности население из-за лично объявленной вендетты Владимиру Путину. Это выглядит скверно", — заключили читатели.Во вторник в Минобороны России сообщили о массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
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украина, киев, европа, владимир путин, всу, минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Владимир Путин, ВСУ, Минобороны РФ
22:55 02.06.2026
 

"Зеленский умолял". Произошедшее ночью на Украине шокировало Запад

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия по Украине в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
"Зеленский отчаянно умолял об этом", — написал один из комментаторов.
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"России нужно продолжать в том же духе, пока марионеточный режим в Киеве не сбежит — тогда мир станет возможен!" — отметил другой.
"Продолжайте эскалацию, и рано или поздно вся Европа окажется втянутой в это бесконечное кровопролитие", — поделился мнением еще один из пользователей.
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"Зеленский подвергает опасности население из-за лично объявленной вендетты Владимиру Путину. Это выглядит скверно", — заключили читатели.
Во вторник в Минобороны России сообщили о массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевЕВРОПАВладимир ПутинВСУМинобороны РФ
 
 
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