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"Закончить сегодня". В Финляндии выступили с резким обращением к Зеленскому - 02.06.2026, ПРАЙМ
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"Закончить сегодня". В Финляндии выступили с резким обращением к Зеленскому
"Закончить сегодня". В Финляндии выступили с резким обращением к Зеленскому - 02.06.2026, ПРАЙМ
"Закончить сегодня". В Финляндии выступили с резким обращением к Зеленскому
Для Владимира Зеленского нецелесообразно ждать конца года или нового пакета военной помощи от Запада для завершения конфликта на Украине, написал финский... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T23:00+0300
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Для Владимира Зеленского нецелесообразно ждать конца года или нового пакета военной помощи от Запада для завершения конфликта на Украине, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."На мой взгляд, Зеленскому не нужно ждать конца этого года, чтобы закончить войну. Он может закончить ее сегодня же, освободив Донбасс, приняв призывы России о мирных переговорах и отказавшись от членства в НАТО", — высказался он.По мнению политика, для Зеленского "нет смысла продолжать эту войну", поскольку западные союзники не в состоянии обеспечить необходимые условия для ее продолжения, такие как непрерывная поставка систем ПВО и ракет для них.Владимир Зеленский в мае в интервью Sky News заявил, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США, которые назначены на ноябрь 2026 года.Позже Зеленский написал письмо главе Белого дома Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. США не ответили на это послание.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, запад, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, ВСУ
23:00 02.06.2026
 
"Закончить сегодня". В Финляндии выступили с резким обращением к Зеленскому

Политик Мема: Зеленский может завершить конфликт сегодня же, если признает условия России

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Для Владимира Зеленского нецелесообразно ждать конца года или нового пакета военной помощи от Запада для завершения конфликта на Украине, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"На мой взгляд, Зеленскому не нужно ждать конца этого года, чтобы закончить войну. Он может закончить ее сегодня же, освободив Донбасс, приняв призывы России о мирных переговорах и отказавшись от членства в НАТО", — высказался он.
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По мнению политика, для Зеленского "нет смысла продолжать эту войну", поскольку западные союзники не в состоянии обеспечить необходимые условия для ее продолжения, такие как непрерывная поставка систем ПВО и ракет для них.
Владимир Зеленский в мае в интервью Sky News заявил, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США, которые назначены на ноябрь 2026 года.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
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Позже Зеленский написал письмо главе Белого дома Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. США не ответили на это послание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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