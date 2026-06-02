https://1prime.ru/20260602/zelenskiy-870430262.html

"Закончить сегодня". В Финляндии выступили с резким обращением к Зеленскому

"Закончить сегодня". В Финляндии выступили с резким обращением к Зеленскому - 02.06.2026, ПРАЙМ

"Закончить сегодня". В Финляндии выступили с резким обращением к Зеленскому

Для Владимира Зеленского нецелесообразно ждать конца года или нового пакета военной помощи от Запада для завершения конфликта на Украине, написал финский... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T23:00+0300

2026-06-02T23:00+0300

2026-06-02T23:00+0300

спецоперация на украине

украина

запад

сша

владимир зеленский

дональд трамп

сергей лавров

нато

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Для Владимира Зеленского нецелесообразно ждать конца года или нового пакета военной помощи от Запада для завершения конфликта на Украине, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."На мой взгляд, Зеленскому не нужно ждать конца этого года, чтобы закончить войну. Он может закончить ее сегодня же, освободив Донбасс, приняв призывы России о мирных переговорах и отказавшись от членства в НАТО", — высказался он.По мнению политика, для Зеленского "нет смысла продолжать эту войну", поскольку западные союзники не в состоянии обеспечить необходимые условия для ее продолжения, такие как непрерывная поставка систем ПВО и ракет для них.Владимир Зеленский в мае в интервью Sky News заявил, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США, которые назначены на ноябрь 2026 года.Позже Зеленский написал письмо главе Белого дома Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. США не ответили на это послание.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20260528/kiev-870299044.html

https://1prime.ru/20260602/zelenskiy-870429761.html

https://1prime.ru/20260602/zelenskiy-870429600.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато, всу