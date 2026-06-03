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Продажи новых легковушек и LCV за пять месяцев выросли на 6%
Продажи новых легковушек и LCV за пять месяцев выросли на 6% - 03.06.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковушек и LCV за пять месяцев выросли на 6%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-мае 2026 года выросли на 6% в годовом выражении, до 482,8 тысячи штук, сообщили | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T10:55+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-мае 2026 года выросли на 6% в годовом выражении, до 482,8 тысячи штук, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств."За 5 месяцев 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 482 803 автомобиля", - говорится в сообщении.При этом в мае продажи в данных сегментах авто составили 110 669 штук, что больше результатов мая прошлого года на 18%."Май продолжил демонстрировать положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Наблюдается снижение продаж относительно апреля (-6%): оно объясняется традиционной коррекцией спроса, связанной с длинными выходными и праздничными днями, а также замедлением деловой активности", - прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.Он отметил, что фундаментальных изменений в основных факторах, влияющих на продажи в стране, по-прежнему не наблюдается. Среди таких факторов Калицев назвал ключевую ставку ЦБ и курс валюты."Отмечается сокращение импорта, и данная тенденция, как ожидается, сохранится в обозримой перспективе. В связи с этим мы не видим предпосылок для серьезных изменений на рынке в ближайшее время", - резюмировал он.
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бизнес, россия, авто
Продажи новых легковушек и LCV за пять месяцев выросли на 6%
АЕБ: продажи новых легковушек и LCV в январе-мае выросли на 6%, до 482,8 тысячи штук
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-мае 2026 года выросли на 6% в годовом выражении, до 482,8 тысячи штук, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"За 5 месяцев 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 482 803 автомобиля", - говорится в сообщении.
При этом в мае продажи в данных сегментах авто составили 110 669 штук, что больше результатов мая прошлого года на 18%.
"Май продолжил демонстрировать положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Наблюдается снижение продаж относительно апреля (-6%): оно объясняется традиционной коррекцией спроса, связанной с длинными выходными и праздничными днями, а также замедлением деловой активности", - прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.
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Он отметил, что фундаментальных изменений в основных факторах, влияющих на продажи в стране, по-прежнему не наблюдается. Среди таких факторов Калицев назвал ключевую ставку ЦБ и курс валюты.
"Отмечается сокращение импорта, и данная тенденция, как ожидается, сохранится в обозримой перспективе. В связи с этим мы не видим предпосылок для серьезных изменений на рынке в ближайшее время", - резюмировал он.