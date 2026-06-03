https://1prime.ru/20260603/aeb-870444201.html

Продажи новых легковушек и LCV за пять месяцев выросли на 6%

Продажи новых легковушек и LCV за пять месяцев выросли на 6% - 03.06.2026, ПРАЙМ

Продажи новых легковушек и LCV за пять месяцев выросли на 6%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-мае 2026 года выросли на 6% в годовом выражении, до 482,8 тысячи штук, сообщили | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T10:55+0300

2026-06-03T10:55+0300

2026-06-03T11:17+0300

бизнес

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-мае 2026 года выросли на 6% в годовом выражении, до 482,8 тысячи штук, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств."За 5 месяцев 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 482 803 автомобиля", - говорится в сообщении.При этом в мае продажи в данных сегментах авто составили 110 669 штук, что больше результатов мая прошлого года на 18%."Май продолжил демонстрировать положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Наблюдается снижение продаж относительно апреля (-6%): оно объясняется традиционной коррекцией спроса, связанной с длинными выходными и праздничными днями, а также замедлением деловой активности", - прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.Он отметил, что фундаментальных изменений в основных факторах, влияющих на продажи в стране, по-прежнему не наблюдается. Среди таких факторов Калицев назвал ключевую ставку ЦБ и курс валюты."Отмечается сокращение импорта, и данная тенденция, как ожидается, сохранится в обозримой перспективе. В связи с этим мы не видим предпосылок для серьезных изменений на рынке в ближайшее время", - резюмировал он.

https://1prime.ru/20260603/avtovaz-870443570.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, авто