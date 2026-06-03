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Aurus показал на ПМЭФ обновленные модели Senat и версию кабриолет - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Aurus показал на ПМЭФ обновленные модели Senat и версию кабриолет
Aurus показал на ПМЭФ обновленные модели Senat и версию кабриолет - 03.06.2026, ПРАЙМ
Aurus показал на ПМЭФ обновленные модели Senat и версию кабриолет
Российский автомобильный бренд Aurus показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T11:22+0300
2026-06-03T11:25+0300
бизнес
технологии
россия
москва
владимир путин
aurus
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Aurus показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию кабриолет, передает корреспондент РИА Новости. Aurus Senat с обновленным внешним видом ранее можно было наблюдать только на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году, а Senat Long и вовсе впервые демонстрируется широкой публике. Также на стенде бренда в Гараже особого назначения представлены Senat в модификации кабриолет и кабриолет ЗИС-110Б, служивший на парадах Победы в Москве в пятидесятые годы.
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бизнес, технологии, россия, москва, владимир путин, aurus, авто
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Aurus, Авто
11:22 03.06.2026 (обновлено: 11:25 03.06.2026)
 
Aurus показал на ПМЭФ обновленные модели Senat и версию кабриолет

Aurus показал на ПМЭФ обновленные модели Senat и Long, а также кабриолет

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Aurus показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию кабриолет, передает корреспондент РИА Новости.
Aurus Senat с обновленным внешним видом ранее можно было наблюдать только на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году, а Senat Long и вовсе впервые демонстрируется широкой публике.
Также на стенде бренда в Гараже особого назначения представлены Senat в модификации кабриолет и кабриолет ЗИС-110Б, служивший на парадах Победы в Москве в пятидесятые годы.
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