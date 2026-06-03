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Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% из-за конфликта на Ближнем Востоке - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% из-за конфликта на Ближнем Востоке
Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% из-за конфликта на Ближнем Востоке - 03.06.2026, ПРАЙМ
Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% из-за конфликта на Ближнем Востоке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказала глава Ассоциации туроператоров России | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T03:38+0300
2026-06-03T03:38+0300
бизнес
ближний восток
атор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ. По ее словам, основное влияние конфликта связано не только с выпадением региона из туризма и транзита, но и с ростом цен на топливо в мире. В связи с этим повышение стоимости туров за счет транспортной составляющей стало одним из самых серьезных потрясений. "Примерно на 10-15% сверх традиционного летнего повышения цен", - сказала Ломидзе в ответ на вопрос, насколько подорожали авиабилеты в мире на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По ее словам, крупные мировые перевозчики в настоящий момент пересматривают полетные программы в связи с топливным кризисом. "Любое сокращение емкости перевозки при сохраняющемся высоком спросе также означает повышение цен", - добавила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 июня в 10.00 мск.
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бизнес, ближний восток, атор
Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АТОР
03:38 03.06.2026
 
Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% из-за конфликта на Ближнем Востоке

АТОР: авиабилеты в мире подорожали на 10-15% из-за конфликта на Ближнем Востоке

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.
По ее словам, основное влияние конфликта связано не только с выпадением региона из туризма и транзита, но и с ростом цен на топливо в мире. В связи с этим повышение стоимости туров за счет транспортной составляющей стало одним из самых серьезных потрясений.
"Примерно на 10-15% сверх традиционного летнего повышения цен", - сказала Ломидзе в ответ на вопрос, насколько подорожали авиабилеты в мире на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
По ее словам, крупные мировые перевозчики в настоящий момент пересматривают полетные программы в связи с топливным кризисом. "Любое сокращение емкости перевозки при сохраняющемся высоком спросе также означает повышение цен", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 июня в 10.00 мск.
 
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