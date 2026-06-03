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Суд поддержал автолюбителя, требовавшего ремонта с оригинальными запчастями - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Суд поддержал автолюбителя, требовавшего ремонта с оригинальными запчастями
Суд поддержал автолюбителя, требовавшего ремонта с оригинальными запчастями - 03.06.2026, ПРАЙМ
Суд поддержал автолюбителя, требовавшего ремонта с оригинальными запчастями
Верховный суд РФ встал на сторону автомобилиста, требовавшего от страховой ремонт машины с использованием оригинальных запчастей, сообщили в пресс-службе суда. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T12:53+0300
2026-06-03T12:53+0300
бизнес
россия
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башкирия
верховный суд
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Верховный суд РФ встал на сторону автомобилиста, требовавшего от страховой ремонт машины с использованием оригинальных запчастей, сообщили в пресс-службе суда. Там рассказали, что житель Башкирии после ДТП обратился в суд с иском к страховой компании о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Ремонт автомобиля не был произведен, страховщик отклонил претензию мужчины. Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, апелляция это решение отменила и приняла новое, которым во взыскании убытков отказала, учитывая, что истец не направил машину на ремонт ввиду несогласия с используемыми аналоговыми запасными частями. Кассация такой вывод поддержала. Автомобилист обратился с жалобой в Верховный суд РФ, в которой указал, что закон об ОСАГО не предусматривает установку неоригинальных запасных частей, а обязывает страховщика привести имущество в состояние, в котором оно находилось до момента наступления ДТП. "Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения апелляции и кассации, напомнив, что неисполнение страховщиком своих обязательств влечет возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению с учетом специального регулирования законодательства об ОСАГО", - рассказали в пресс-службе.
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бизнес, россия, рф, башкирия, верховный суд, авто, общество
Бизнес, РОССИЯ, РФ, БАШКИРИЯ, Верховный суд, Авто, Общество
12:53 03.06.2026
 
Суд поддержал автолюбителя, требовавшего ремонта с оригинальными запчастями

Верховный суд поддержал требование к страховой о ремонте с оригинальными запчастями

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомастерская
Автомастерская - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Верховный суд РФ встал на сторону автомобилиста, требовавшего от страховой ремонт машины с использованием оригинальных запчастей, сообщили в пресс-службе суда.
Там рассказали, что житель Башкирии после ДТП обратился в суд с иском к страховой компании о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.
Ремонт автомобиля не был произведен, страховщик отклонил претензию мужчины. Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, апелляция это решение отменила и приняла новое, которым во взыскании убытков отказала, учитывая, что истец не направил машину на ремонт ввиду несогласия с используемыми аналоговыми запасными частями. Кассация такой вывод поддержала.
Автомобилист обратился с жалобой в Верховный суд РФ, в которой указал, что закон об ОСАГО не предусматривает установку неоригинальных запасных частей, а обязывает страховщика привести имущество в состояние, в котором оно находилось до момента наступления ДТП.
"Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения апелляции и кассации, напомнив, что неисполнение страховщиком своих обязательств влечет возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению с учетом специального регулирования законодательства об ОСАГО", - рассказали в пресс-службе.
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