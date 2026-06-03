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Продажи новых легковушек за пять месяцев выросли на 13% - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых легковушек за пять месяцев выросли на 13%
Продажи новых легковушек за пять месяцев выросли на 13% - 03.06.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковушек за пять месяцев выросли на 13%
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 13% в годовом выражении и составили 494,6 тысячи единиц, следует из... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T13:13+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 13% в годовом выражении и составили 494,6 тысячи единиц, следует из сообщения Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. При этом, по данным, которые приводит министерство, в мае рынок новых легковушек вырос на 21% и составил 109,9 тысячи машин. Продажи легких коммерческих авто за пять месяцев сократились на 21% в годовом выражении, до 33 тысяч штук, в том числе в мае - на 13%, до 6,6 тысячи. За январь-май реализация новых грузовиков снизилась на 13% к прошлому году и составила 20,5 тысячи единиц, а в мае, напротив, выросла на 11%, до 3,8 тысячи штук. Продажи новых автобусов за пять месяцев незначительно сократились (на 3% год к году) и составили 4,1 тысячи штук, а в мае выросли почти на треть (на 32%) - до 982 единиц.
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авто, бизнес, рф, минпромторг, россия
Авто, Бизнес, РФ, Минпромторг, РОССИЯ
13:13 03.06.2026
 
Продажи новых легковушек за пять месяцев выросли на 13%

Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в России в январе-мае выросли на 13%

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 13% в годовом выражении и составили 494,6 тысячи единиц, следует из сообщения Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
При этом, по данным, которые приводит министерство, в мае рынок новых легковушек вырос на 21% и составил 109,9 тысячи машин.
Продажи легких коммерческих авто за пять месяцев сократились на 21% в годовом выражении, до 33 тысяч штук, в том числе в мае - на 13%, до 6,6 тысячи.
За январь-май реализация новых грузовиков снизилась на 13% к прошлому году и составила 20,5 тысячи единиц, а в мае, напротив, выросла на 11%, до 3,8 тысячи штук.
Продажи новых автобусов за пять месяцев незначительно сократились (на 3% год к году) и составили 4,1 тысячи штук, а в мае выросли почти на треть (на 32%) - до 982 единиц.
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