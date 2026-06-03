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Доклад Росконгресса: платежная система для расчетов в юанях СIPS зрела - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Доклад Росконгресса: платежная система для расчетов в юанях СIPS зрела
Доклад Росконгресса: платежная система для расчетов в юанях СIPS зрела - 03.06.2026, ПРАЙМ
Доклад Росконгресса: платежная система для расчетов в юанях СIPS зрела
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Китайская платежная система для расчетов в юанях СIPS представляет наиболее зрелую альтернативу западной расчетной... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T05:36+0300
2026-06-03T05:36+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Китайская платежная система для расчетов в юанях СIPS представляет наиболее зрелую альтернативу западной расчетной инфраструктуре, но ряд ограничений не позволяет юаню получить широкое использование в качестве международного платежного средства, говорится в докладе Росконгресса "Новая архитектура международных платежей: финтех-решения для ВЭД", с которым ознакомилось РИА Новости. Доклад подготовлен к сессии ПМЭФ "Будущее международных расчетов: платформы, ЦФА и ренессанс векселя". "Ключевым инфраструктурным элементом интернационализации юаня является китайская трансграничная межбанковская платежная система для расчетов в юанях - Cross‑Border Interbank Payment System (СIPS)", - говорится в докладе. Ее нельзя считать полным аналогом западной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, поскольку китайская система объединяет передачу финансовых сообщений, клиринг и расчеты по трансграничным платежам в юанях. "При этом SWIFT сохраняет значимую роль даже для CIPS. Многие банки используют SWIFT как канал передачи финансовых сообщений. По отдельным оценкам - до 80% операций, тогда как CIPS выступает уже как расчетный контур для проведения платежей в юанях. Следовательно, CIPS снижает зависимость от SWIFT, а также от долларовых и евровых корреспондентских цепочек в юаневых платежах, однако не устраняет санкционные риски полностью для компаний из третьих стран", - говорится в докладе. Кроме того, по мнению экспертов, CIPS и не претендует на полноценное замещение западной инфраструктуры в расчетах между третьими странами, оставаясь в первую очередь инструментом обслуживания внешней торговли самого Китая. "Отсюда вытекает и ограниченный потенциал подключения российских банков, которые пока выступают преимущественно косвенными участниками системы", - говорится в документе. Авторы перечисляют и другие факторы, которые, по их мнению, сдерживают использование юаня в качестве глобальной резервной и инвестиционной валюты. "Китай охраняет контроль за движением капитала, регулирование трансграничных финансовых потоков и управляемый валютный режим. Юань не является свободно конвертируемой валютой по счету капитала. Его курс фиксируется ежедневно с допустимым отклонением ±2%, физическим лицам запрещено выводить за рубеж более 50 тысяч долларов или эквивалентную сумму в год, а для иностранных инвесторов сохраняются ограничения на вложения в акции и облигации китайских компаний", - объясняется в докладе. "Даже при технической доступности CIPS в третьих странах участникам необходима полноценная ликвидность в юанях: счета, кредитные линии, рынки форвардов и свопов, инструменты хеджирования, возможности размещения избыточных юаневых остатков, а также доступ к китайским и офшорным активам, номинированным в этой валюте. Во многих странах такая инфраструктура пока существенно уступает долларовой и даже евровой", - говорится в документе. Кроме того, CIPS также не устраняет сложности с оплатой поставок товаров, связанных с санкционным риском. Авторы приходят к выводу, что для стран БРИКС и ЕАЭС китайская CIPS имеет особое значение в двух случаях: при непосредственной двусторонней торговле с Китаем, а также как инструмент снижения зависимости от доллара США и евро, если расчетная логика сделки между третьими странами может быть переведена в юань. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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финансы, банки, россия, китай, сша, swift, цфа, еаэс
Финансы, Банки, РОССИЯ, КИТАЙ, США, SWIFT, ЦФА, ЕАЭС
05:36 03.06.2026
 
Доклад Росконгресса: платежная система для расчетов в юанях СIPS зрела

Росконгресс: СIPS является наиболее зрелой альтернативой западной расчетной инфраструктуре

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Китайская платежная система для расчетов в юанях СIPS представляет наиболее зрелую альтернативу западной расчетной инфраструктуре, но ряд ограничений не позволяет юаню получить широкое использование в качестве международного платежного средства, говорится в докладе Росконгресса "Новая архитектура международных платежей: финтех-решения для ВЭД", с которым ознакомилось РИА Новости.
Доклад подготовлен к сессии ПМЭФ "Будущее международных расчетов: платформы, ЦФА и ренессанс векселя".
"Ключевым инфраструктурным элементом интернационализации юаня является китайская трансграничная межбанковская платежная система для расчетов в юанях - Cross‑Border Interbank Payment System (СIPS)", - говорится в докладе. Ее нельзя считать полным аналогом западной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, поскольку китайская система объединяет передачу финансовых сообщений, клиринг и расчеты по трансграничным платежам в юанях.
"При этом SWIFT сохраняет значимую роль даже для CIPS. Многие банки используют SWIFT как канал передачи финансовых сообщений. По отдельным оценкам - до 80% операций, тогда как CIPS выступает уже как расчетный контур для проведения платежей в юанях. Следовательно, CIPS снижает зависимость от SWIFT, а также от долларовых и евровых корреспондентских цепочек в юаневых платежах, однако не устраняет санкционные риски полностью для компаний из третьих стран", - говорится в докладе.
Кроме того, по мнению экспертов, CIPS и не претендует на полноценное замещение западной инфраструктуры в расчетах между третьими странами, оставаясь в первую очередь инструментом обслуживания внешней торговли самого Китая. "Отсюда вытекает и ограниченный потенциал подключения российских банков, которые пока выступают преимущественно косвенными участниками системы", - говорится в документе.
Авторы перечисляют и другие факторы, которые, по их мнению, сдерживают использование юаня в качестве глобальной резервной и инвестиционной валюты.
"Китай охраняет контроль за движением капитала, регулирование трансграничных финансовых потоков и управляемый валютный режим. Юань не является свободно конвертируемой валютой по счету капитала. Его курс фиксируется ежедневно с допустимым отклонением ±2%, физическим лицам запрещено выводить за рубеж более 50 тысяч долларов или эквивалентную сумму в год, а для иностранных инвесторов сохраняются ограничения на вложения в акции и облигации китайских компаний", - объясняется в докладе.
"Даже при технической доступности CIPS в третьих странах участникам необходима полноценная ликвидность в юанях: счета, кредитные линии, рынки форвардов и свопов, инструменты хеджирования, возможности размещения избыточных юаневых остатков, а также доступ к китайским и офшорным активам, номинированным в этой валюте. Во многих странах такая инфраструктура пока существенно уступает долларовой и даже евровой", - говорится в документе. Кроме того, CIPS также не устраняет сложности с оплатой поставок товаров, связанных с санкционным риском.
Авторы приходят к выводу, что для стран БРИКС и ЕАЭС китайская CIPS имеет особое значение в двух случаях: при непосредственной двусторонней торговле с Китаем, а также как инструмент снижения зависимости от доллара США и евро, если расчетная логика сделки между третьими странами может быть переведена в юань.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
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