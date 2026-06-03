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Россия нарастила экспорт овса почти на четверть - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт овса почти на четверть
Россия нарастила экспорт овса почти на четверть - 03.06.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт овса почти на четверть
Россия за январь-апрель нарастила экспорт овса на 23%, на сумму более чем 23,5 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T11:05+0300
2026-06-03T11:06+0300
сельское хозяйство
россия
агроэкспорт
экспорт
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия за январь-апрель нарастила экспорт овса на 23%, на сумму более чем 23,5 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за (первые - ред.) четыре месяца 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за апрель) Россия поставила за границу почти 111 тысяч тонн овса на сумму свыше 23,5 миллиона долларов. Прирост как в натуральном, так и в стоимостном выражении к прошлому году составил 23%", - говорится в сообщении. В центре добавили, что самыми крупными импортерами стали Китай с объемом поставок более 76 тысяч тонн, Монголия — более 20 тысяч тонн и Казахстан — более 11 тысяч тонн.Помимо этих стран Россия поставляет овес в Турцию, Армению, Грузию, Киргизию и другие страны мира.
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сельское хозяйство, россия, агроэкспорт, экспорт
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Агроэкспорт, экспорт
11:05 03.06.2026 (обновлено: 11:06 03.06.2026)
 
Россия нарастила экспорт овса почти на четверть

"Агроэкспорт": Россия за январь-апрель нарастила экспорт овса на 23%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия за январь-апрель нарастила экспорт овса на 23%, на сумму более чем 23,5 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за (первые - ред.) четыре месяца 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за апрель) Россия поставила за границу почти 111 тысяч тонн овса на сумму свыше 23,5 миллиона долларов. Прирост как в натуральном, так и в стоимостном выражении к прошлому году составил 23%", - говорится в сообщении.
В центре добавили, что самыми крупными импортерами стали Китай с объемом поставок более 76 тысяч тонн, Монголия — более 20 тысяч тонн и Казахстан — более 11 тысяч тонн.
Помимо этих стран Россия поставляет овес в Турцию, Армению, Грузию, Киргизию и другие страны мира.
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Вчера, 10:33
 
Сельское хозяйствоРОССИЯАгроэкспортэкспорт
 
 
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