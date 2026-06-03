https://1prime.ru/20260603/gaz-870262269.html

"Все кругом виноваты". Европа недоберет газа к зиме

"Все кругом виноваты". Европа недоберет газа к зиме - 03.06.2026, ПРАЙМ

"Все кругом виноваты". Европа недоберет газа к зиме

Европейский газовый рынок вновь входит в период повышенной турбулентности. Причина заключается не только в геополитической напряженности вокруг Ормузского... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T05:05+0300

2026-06-03T05:05+0300

2026-06-03T05:05+0300

мнения аналитиков

газ

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ормузский пролив

equinor

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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Европейский газовый рынок вновь входит в период повышенной турбулентности. Причина заключается не только в геополитической напряженности вокруг Ормузского пролива, но и в сочетании сразу нескольких факторов: низкого уровня запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ), высокой зависимости от мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) и ограниченности свободных экспортных мощностей у ключевых поставщиков.Повышаются страховые премии на перевозку, растет стоимость фрахта, а трейдеры закладывают в цены риск перебоев с поставками катарского СПГ. Это может привести к размыванию ценового сигнала для потребителей. Для Европы ситуация чувствительна еще и потому, что после 2022 года именно СПГ стал ключевым элементом новой энергетической архитектуры Европейского союза.Запасы газа на исторически низком уровнеПо данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности европейских хранилищ сейчас составляет около 35–38%, что заметно ниже средних сезонных значений последних лет. В норвежской компании Equinor полагают, что при сохранении текущих ограничений еще на один-три месяца рынок может столкнуться с серьезным дефицитом предложения к началу отопительного сезона. Отметим, что на 24 мая в ПХГ ЕС было накоплено чуть больше 39 млрд кубометров (38,2% от проектной мощности активного газа). Это на 8 млрд кубометров, или 17%, ниже, чем годом ранее.Инфраструктура расширена, но свободных объемов нетПри этом Европа обладает существенно более развитой инфраструктурой импорта СПГ, чем несколько лет назад. За последние два года были введены новые плавучие терминалы в Германии, Нидерландах и ряде других стран. Однако инфраструктурное расширение не отменяет базового ограничения: глобальный рынок СПГ остается относительно узким, а свободные объемы ограничены.Основным источником дополнительных поставок, вероятно, останутся США. Однако американские экспортные мощности уже близки к высокой загрузке, а новые проекты вводятся постепенно. Одновременно азиатские покупатели также усиливают закупки, что повышает конкуренцию за спотовые партии газа.Прогноз цен: потенциал для ростаНа этом фоне цены в Европе сохраняют потенциал к дальнейшему росту. Сейчас котировки на хабе TTF находятся в диапазоне 46–50 евро за мегаватт-час, однако в случае продолжительной нестабильности рынок может вернуться к уровням 70 евро и выше. Напомним, что в марте 2026 года на пике кризиса цены доходили до 74 евро.Недоберут газаВ более широком смысле происходящее показывает, что мировая энергетика вступает в период повышенной зависимости от логистики и морских маршрутов. После снижения роли трубопроводных поставок именно безопасность глобальной торговли СПГ становится одним из ключевых факторов устойчивости энергетических систем. К началу следующей зимы (условно к 1 ноября) загрузка ПХГ, по оценкам, составит не требуемые по нормативу 90%, а 70–75%, и то при серьезных усилиях. Это существенно повышает риски безболезненного прохождения нового отопительного сезона и будет способствовать дополнительному росту цен к концу года и особенно в первом квартале 2027 года.Автор: Павел Севостьянов, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова

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Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

мнения аналитиков, газ, европа, ормузский пролив, equinor, gas infrastructure europe, ес