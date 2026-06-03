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Hongqi показал на ПМЭФ самую дорогую модель автомобиля - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Hongqi показал на ПМЭФ самую дорогую модель автомобиля
Hongqi показал на ПМЭФ самую дорогую модель автомобиля - 03.06.2026, ПРАЙМ
Hongqi показал на ПМЭФ самую дорогую модель автомобиля
Китайский бренд Hongqi ("Хончи") показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свою новинку, самый дорогой автомобиль марки, модель Guoya,... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T11:44+0300
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авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Китайский бренд Hongqi ("Хончи") показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свою новинку, самый дорогой автомобиль марки, модель Guoya, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль получит две версии - Elegance (пять мест в салоне) и Imperial (четыре места). На выставке показана именно четырехместная комплектация. Стоимость версии Elegance составит 27,7 миллиона рублей, а Imperial - 31,7 миллиона. Машина оснащена гибридной установкой на основе бензиновых двигателей V6 или V8 на выбор. Максимальная мощность составляет 476 лошадиных сил, а разгон до 100 километров в час - 4,5 секунды.
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бизнес, авто
Бизнес, Авто
11:44 03.06.2026 (обновлено: 11:45 03.06.2026)
 
Hongqi показал на ПМЭФ самую дорогую модель автомобиля

Китайский бренд Hongqi представил на ПМЭФ самый дорогой автомобиль марки Guoya

CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Hongqi HS5 (cropped image)Автомобиль HONGQI HS5
Автомобиль HONGQI HS5 - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Hongqi HS5 (cropped image)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Китайский бренд Hongqi ("Хончи") показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свою новинку, самый дорогой автомобиль марки, модель Guoya, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль получит две версии - Elegance (пять мест в салоне) и Imperial (четыре места). На выставке показана именно четырехместная комплектация.
Стоимость версии Elegance составит 27,7 миллиона рублей, а Imperial - 31,7 миллиона.
Машина оснащена гибридной установкой на основе бензиновых двигателей V6 или V8 на выбор. Максимальная мощность составляет 476 лошадиных сил, а разгон до 100 километров в час - 4,5 секунды.
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