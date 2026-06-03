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Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени

Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени - 03.06.2026, ПРАЙМ

Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным сохранение морской блокады, действующей в отношении Ирана, до начала сентября. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T13:34+0300

2026-06-03T13:34+0300

2026-06-03T13:34+0300

нефть

мировая экономика

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дональд трамп

new york post

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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным сохранение морской блокады, действующей в отношении Ирана, до начала сентября. В ходе интервью с журналисткой газеты New York Post у главы государства спросили, останется ли, по его мнению, в силе введенная Трампом морская блокада иранских портов по состоянию на День труда, который традиционно отмечается в США 7 сентября. "Я не знаю. То есть, думаю, такое возможно, но считаю это маловероятным. Думаю, мы с этим справимся. Полагаю, ситуация разрешится довольно быстро", - ответил президент США.

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иран

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нефть, мировая экономика, сша, иран, дональд трамп, new york post, ормузский пролив