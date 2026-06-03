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Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени
Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени - 03.06.2026, ПРАЙМ
Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным сохранение морской блокады, действующей в отношении Ирана, до начала сентября. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T13:34+0300
2026-06-03T13:34+0300
2026-06-03T13:34+0300
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным сохранение морской блокады, действующей в отношении Ирана, до начала сентября. В ходе интервью с журналисткой газеты New York Post у главы государства спросили, останется ли, по его мнению, в силе введенная Трампом морская блокада иранских портов по состоянию на День труда, который традиционно отмечается в США 7 сентября. "Я не знаю. То есть, думаю, такое возможно, но считаю это маловероятным. Думаю, мы с этим справимся. Полагаю, ситуация разрешится довольно быстро", - ответил президент США.
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нефть, мировая экономика, сша, иран, дональд трамп, new york post, ормузский пролив
Нефть, Мировая экономика, США, ИРАН, Дональд Трамп, New York Post, Ормузский пролив
Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени
Президент США Трамп назвал сохранение морской блокады против Ирана до осени маловероятным