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Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени
Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени - 03.06.2026, ПРАЙМ
Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным сохранение морской блокады, действующей в отношении Ирана, до начала сентября. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T13:34+0300
2026-06-03T13:34+0300
нефть
мировая экономика
сша
иран
дональд трамп
new york post
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным сохранение морской блокады, действующей в отношении Ирана, до начала сентября. В ходе интервью с журналисткой газеты New York Post у главы государства спросили, останется ли, по его мнению, в силе введенная Трампом морская блокада иранских портов по состоянию на День труда, который традиционно отмечается в США 7 сентября. "Я не знаю. То есть, думаю, такое возможно, но считаю это маловероятным. Думаю, мы с этим справимся. Полагаю, ситуация разрешится довольно быстро", - ответил президент США.
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нефть, мировая экономика, сша, иран, дональд трамп, new york post, ормузский пролив
Нефть, Мировая экономика, США, ИРАН, Дональд Трамп, New York Post, Ормузский пролив
13:34 03.06.2026
 
Трамп оценил вероятность сохранения блокады Ирана до осени

Президент США Трамп назвал сохранение морской блокады против Ирана до осени маловероятным

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным сохранение морской блокады, действующей в отношении Ирана, до начала сентября.
В ходе интервью с журналисткой газеты New York Post у главы государства спросили, останется ли, по его мнению, в силе введенная Трампом морская блокада иранских портов по состоянию на День труда, который традиционно отмечается в США 7 сентября.
"Я не знаю. То есть, думаю, такое возможно, но считаю это маловероятным. Думаю, мы с этим справимся. Полагаю, ситуация разрешится довольно быстро", - ответил президент США.
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НефтьМировая экономикаСШАИРАНДональд ТрампNew York PostОрмузский пролив
 
 
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