https://1prime.ru/20260603/jeland-870445756.html
Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ
Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ - 03.06.2026, ПРАЙМ
Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ
Кроссовер нового бренда Jeland модели J6, который будет выпускать "АГР Холдинг" на заводе в Шушарах, впервые показали на Петербургском международном... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T11:25+0300
2026-06-03T11:25+0300
2026-06-03T11:25+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
general motors
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/17/869389824_2:0:1307:734_1920x0_80_0_0_7c452d7e57f3abf838855a1969863d5a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Кроссовер нового бренда Jeland модели J6, который будет выпускать "АГР Холдинг" на заводе в Шушарах, впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль белого цвета представлен на стенде Санкт-Петербурга, на решетке радиатора нет названия бренда, но его можно увидеть на табличке на руле машины. Jeland - бренд, производство которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах готовятся запустить в текущем квартале "АГР Холдинг" совместно с китайской компанией Defetoo. Планируется, что его цена будет составлять от 2,29 до 2,65 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Модель получит турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированную коробку передач и передний привод. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
https://1prime.ru/20260603/avtovaz-870443570.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/17/869389824_263:0:1242:734_1920x0_80_0_0_42adf9c2979bd58c3045944dce880eea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, general motors, авто
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, General Motors, Авто
Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ
Кроссовер "АГР Холдинга" бренда Jeland модели J6 впервые показали на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Кроссовер нового бренда Jeland модели J6, который будет выпускать "АГР Холдинг" на заводе в Шушарах, впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль белого цвета представлен на стенде Санкт-Петербурга, на решетке радиатора нет названия бренда, но его можно увидеть на табличке на руле машины.
Jeland - бренд, производство которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах готовятся запустить в текущем квартале "АГР Холдинг" совместно с китайской компанией Defetoo.
Планируется, что его цена будет составлять от 2,29 до 2,65 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Модель получит турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированную коробку передач и передний привод.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночные Lada Vesta и Iskra