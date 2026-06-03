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Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ
Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ - 03.06.2026, ПРАЙМ
Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ
Кроссовер нового бренда Jeland модели J6, который будет выпускать "АГР Холдинг" на заводе в Шушарах, впервые показали на Петербургском международном... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T11:25+0300
2026-06-03T11:25+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
general motors
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Кроссовер нового бренда Jeland модели J6, который будет выпускать "АГР Холдинг" на заводе в Шушарах, впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль белого цвета представлен на стенде Санкт-Петербурга, на решетке радиатора нет названия бренда, но его можно увидеть на табличке на руле машины. Jeland - бренд, производство которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах готовятся запустить в текущем квартале "АГР Холдинг" совместно с китайской компанией Defetoo. Планируется, что его цена будет составлять от 2,29 до 2,65 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Модель получит турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированную коробку передач и передний привод. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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бизнес, россия, санкт-петербург, general motors, авто
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, General Motors, Авто
11:25 03.06.2026
 
Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ

Кроссовер "АГР Холдинга" бренда Jeland модели J6 впервые показали на ПМЭФ

© Фото : AGR Automotive Group/MAXАвтомобиль Jeland J6
Автомобиль Jeland J6 - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© Фото : AGR Automotive Group/MAX
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Кроссовер нового бренда Jeland модели J6, который будет выпускать "АГР Холдинг" на заводе в Шушарах, впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль белого цвета представлен на стенде Санкт-Петербурга, на решетке радиатора нет названия бренда, но его можно увидеть на табличке на руле машины.
Jeland - бренд, производство которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах готовятся запустить в текущем квартале "АГР Холдинг" совместно с китайской компанией Defetoo.
Планируется, что его цена будет составлять от 2,29 до 2,65 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Модель получит турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированную коробку передач и передний привод.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГGeneral MotorsАвто
 
 
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