Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киргизия выступила против политизации международных экономических связей - 03.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260603/kirgizija-870437581.html
Киргизия выступила против политизации международных экономических связей
Киргизия выступила против политизации международных экономических связей - 03.06.2026, ПРАЙМ
Киргизия выступила против политизации международных экономических связей
Киргизия выступает против политизации международных экономических и коммерческих связей, заявил глава МИД республики Жээнбек Кулубаев. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T06:54+0300
2026-06-03T06:54+0300
экономика
россия
мировая экономика
киргизия
запад
рф
владимир путин
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870437581.jpg?1780458887
БИШКЕК, 3 июн - ПРАЙМ. Киргизия выступает против политизации международных экономических и коммерческих связей, заявил глава МИД республики Жээнбек Кулубаев. Как сообщили журналистам в среду в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Кулубаев в Нью-Йорке провел встречу с Федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. В ходе переговоров министры подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей, включая расширение политического диалога, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепление культурно-гуманитарных контактов. "Касаясь санкционной политики Европейского союза, министр Кулубаев… подчеркнул, что кыргызская сторона, выступая против политизации международных экономических и коммерческих связей, готова к открытому и конструктивному диалогу для поиска взаимовыгодных решений", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что в разговоре глава МИД Киргизии выразил обеспокоенность возможным негативным влиянием односторонних ограничительных мер на торгово-экономическое и финансовое развитие Киргизии и стран Центральной Азии в целом. Ранее западные страны ввели санкции против четырех банков Киргизии и ряда криптовалютных компаний. По версии западных чиновников, эти организации якобы помогали России обходить санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
киргизия
запад
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, киргизия, запад, рф, владимир путин, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, ЗАПАД, РФ, Владимир Путин, МИД
06:54 03.06.2026
 
Киргизия выступила против политизации международных экономических связей

Глава МИД Киргизии Кулубаев выступил против политизации международных экономических связей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БИШКЕК, 3 июн - ПРАЙМ. Киргизия выступает против политизации международных экономических и коммерческих связей, заявил глава МИД республики Жээнбек Кулубаев.
Как сообщили журналистам в среду в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Кулубаев в Нью-Йорке провел встречу с Федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. В ходе переговоров министры подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей, включая расширение политического диалога, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепление культурно-гуманитарных контактов.
"Касаясь санкционной политики Европейского союза, министр Кулубаев… подчеркнул, что кыргызская сторона, выступая против политизации международных экономических и коммерческих связей, готова к открытому и конструктивному диалогу для поиска взаимовыгодных решений", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в разговоре глава МИД Киргизии выразил обеспокоенность возможным негативным влиянием односторонних ограничительных мер на торгово-экономическое и финансовое развитие Киргизии и стран Центральной Азии в целом.
Ранее западные страны ввели санкции против четырех банков Киргизии и ряда криптовалютных компаний. По версии западных чиновников, эти организации якобы помогали России обходить санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИРГИЗИЯЗАПАДРФВладимир ПутинМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала