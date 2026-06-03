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Киргизия выступила против политизации международных экономических связей
Киргизия выступила против политизации международных экономических связей - 03.06.2026, ПРАЙМ
Киргизия выступила против политизации международных экономических связей
Киргизия выступает против политизации международных экономических и коммерческих связей, заявил глава МИД республики Жээнбек Кулубаев. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T06:54+0300
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БИШКЕК, 3 июн - ПРАЙМ. Киргизия выступает против политизации международных экономических и коммерческих связей, заявил глава МИД республики Жээнбек Кулубаев.
Как сообщили журналистам в среду в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Кулубаев в Нью-Йорке провел встречу с Федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. В ходе переговоров министры подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей, включая расширение политического диалога, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепление культурно-гуманитарных контактов.
"Касаясь санкционной политики Европейского союза, министр Кулубаев… подчеркнул, что кыргызская сторона, выступая против политизации международных экономических и коммерческих связей, готова к открытому и конструктивному диалогу для поиска взаимовыгодных решений", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в разговоре глава МИД Киргизии выразил обеспокоенность возможным негативным влиянием односторонних ограничительных мер на торгово-экономическое и финансовое развитие Киргизии и стран Центральной Азии в целом.
Ранее западные страны ввели санкции против четырех банков Киргизии и ряда криптовалютных компаний. По версии западных чиновников, эти организации якобы помогали России обходить санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Киргизия выступила против политизации международных экономических связей
Глава МИД Киргизии Кулубаев выступил против политизации международных экономических связей
БИШКЕК, 3 июн - ПРАЙМ. Киргизия выступает против политизации международных экономических и коммерческих связей, заявил глава МИД республики Жээнбек Кулубаев.
Как сообщили журналистам в среду в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Кулубаев в Нью-Йорке провел встречу с Федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. В ходе переговоров министры подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей, включая расширение политического диалога, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепление культурно-гуманитарных контактов.
"Касаясь санкционной политики Европейского союза, министр Кулубаев… подчеркнул, что кыргызская сторона, выступая против политизации международных экономических и коммерческих связей, готова к открытому и конструктивному диалогу для поиска взаимовыгодных решений", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в разговоре глава МИД Киргизии выразил обеспокоенность возможным негативным влиянием односторонних ограничительных мер на торгово-экономическое и финансовое развитие Киргизии и стран Центральной Азии в целом.
Ранее западные страны ввели санкции против четырех банков Киргизии и ряда криптовалютных компаний. По версии западных чиновников, эти организации якобы помогали России обходить санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.