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Киргизия выступила против политизации международных экономических связей

Киргизия выступила против политизации международных экономических связей - 03.06.2026, ПРАЙМ

Киргизия выступила против политизации международных экономических связей

Киргизия выступает против политизации международных экономических и коммерческих связей, заявил глава МИД республики Жээнбек Кулубаев. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T06:54+0300

2026-06-03T06:54+0300

2026-06-03T06:54+0300

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БИШКЕК, 3 июн - ПРАЙМ. Киргизия выступает против политизации международных экономических и коммерческих связей, заявил глава МИД республики Жээнбек Кулубаев. Как сообщили журналистам в среду в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Кулубаев в Нью-Йорке провел встречу с Федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. В ходе переговоров министры подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей, включая расширение политического диалога, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепление культурно-гуманитарных контактов. "Касаясь санкционной политики Европейского союза, министр Кулубаев… подчеркнул, что кыргызская сторона, выступая против политизации международных экономических и коммерческих связей, готова к открытому и конструктивному диалогу для поиска взаимовыгодных решений", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что в разговоре глава МИД Киргизии выразил обеспокоенность возможным негативным влиянием односторонних ограничительных мер на торгово-экономическое и финансовое развитие Киргизии и стран Центральной Азии в целом. Ранее западные страны ввели санкции против четырех банков Киргизии и ряда криптовалютных компаний. По версии западных чиновников, эти организации якобы помогали России обходить санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, мировая экономика, киргизия, запад, рф, владимир путин, мид