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Козлов рассказал о сортировке почти 60% коммунальных отходов в России - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Козлов рассказал о сортировке почти 60% коммунальных отходов в России
Козлов рассказал о сортировке почти 60% коммунальных отходов в России - 03.06.2026, ПРАЙМ
Козлов рассказал о сортировке почти 60% коммунальных отходов в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Почти 60% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России сортируется, а на переработку отправляется более 15% отходов, сообщил в | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T07:19+0300
2026-06-03T07:19+0300
экономика
россия
ленинградская область
дербент
северная осетия
александр козлов
минприроды
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Почти 60% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России сортируется, а на переработку отправляется более 15% отходов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ. "На данный момент сортируется 58,3% твердых коммунальных отходов, а к 2030 году этот показатель нужно довести до 100%. На переработку отправляется 15,1% отходов, во вторичный оборот вовлекается 14% отходов, к 2030 году этот показатель должен составить 25%. При этом полигонное захоронение отходов снижено почти на 18%", - сказал он. Министр отметил, что за последние семь лет в России создано 382 объектов современной инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, общей мощностью 41,6 миллиона тонн в год. Только в 2026 году в эксплуатацию запущены такие крупные объекты, как комплекс по переработке отходов "Островский" в Ленинградской области мощностью 600 тысяч тонн по обработке, 360 тысяч тонн по утилизации и 600 тысяч тонн по захоронению отходов. В Дербенте открылся комплекс мощностью 200 тысяч тонн по обработке и 111 тысяч тонн по утилизации. В Северной Осетии - Алании заработал комплекс недалеко от Владикавказа мощностью по обработке 100 тысяч тонн, поделился Козлов. "До конца 2026 года также запланирована сдача в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Дагестане мощностью 500 тысяч тонн по обработке и 105 тысяч тонн по утилизации. Вместе с тем для достижения цели в 100% переработки, поставленной президентом России, нужно построить еще порядка 400 объектов", - заключил министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
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россия, ленинградская область, дербент, северная осетия, александр козлов, минприроды
Экономика, РОССИЯ, Ленинградская область, Дербент, Северная Осетия, Александр Козлов, Минприроды
07:19 03.06.2026
 
Козлов рассказал о сортировке почти 60% коммунальных отходов в России

Глава Минприроды Козлов: почти 60% коммунальных отходов в России сортируется

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Почти 60% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России сортируется, а на переработку отправляется более 15% отходов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.
"На данный момент сортируется 58,3% твердых коммунальных отходов, а к 2030 году этот показатель нужно довести до 100%. На переработку отправляется 15,1% отходов, во вторичный оборот вовлекается 14% отходов, к 2030 году этот показатель должен составить 25%. При этом полигонное захоронение отходов снижено почти на 18%", - сказал он.
Министр отметил, что за последние семь лет в России создано 382 объектов современной инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, общей мощностью 41,6 миллиона тонн в год.
Только в 2026 году в эксплуатацию запущены такие крупные объекты, как комплекс по переработке отходов "Островский" в Ленинградской области мощностью 600 тысяч тонн по обработке, 360 тысяч тонн по утилизации и 600 тысяч тонн по захоронению отходов. В Дербенте открылся комплекс мощностью 200 тысяч тонн по обработке и 111 тысяч тонн по утилизации. В Северной Осетии - Алании заработал комплекс недалеко от Владикавказа мощностью по обработке 100 тысяч тонн, поделился Козлов.
"До конца 2026 года также запланирована сдача в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Дагестане мощностью 500 тысяч тонн по обработке и 105 тысяч тонн по утилизации. Вместе с тем для достижения цели в 100% переработки, поставленной президентом России, нужно построить еще порядка 400 объектов", - заключил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯЛенинградская областьДербентСеверная ОсетияАлександр КозловМинприроды
 
 
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