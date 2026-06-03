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Козлов рассказал о сортировке почти 60% коммунальных отходов в России

Козлов рассказал о сортировке почти 60% коммунальных отходов в России - 03.06.2026, ПРАЙМ

Козлов рассказал о сортировке почти 60% коммунальных отходов в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Почти 60% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России сортируется, а на переработку отправляется более 15% отходов, сообщил в | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T07:19+0300

2026-06-03T07:19+0300

2026-06-03T07:19+0300

экономика

россия

ленинградская область

дербент

северная осетия

александр козлов

минприроды

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Почти 60% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России сортируется, а на переработку отправляется более 15% отходов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ. "На данный момент сортируется 58,3% твердых коммунальных отходов, а к 2030 году этот показатель нужно довести до 100%. На переработку отправляется 15,1% отходов, во вторичный оборот вовлекается 14% отходов, к 2030 году этот показатель должен составить 25%. При этом полигонное захоронение отходов снижено почти на 18%", - сказал он. Министр отметил, что за последние семь лет в России создано 382 объектов современной инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, общей мощностью 41,6 миллиона тонн в год. Только в 2026 году в эксплуатацию запущены такие крупные объекты, как комплекс по переработке отходов "Островский" в Ленинградской области мощностью 600 тысяч тонн по обработке, 360 тысяч тонн по утилизации и 600 тысяч тонн по захоронению отходов. В Дербенте открылся комплекс мощностью 200 тысяч тонн по обработке и 111 тысяч тонн по утилизации. В Северной Осетии - Алании заработал комплекс недалеко от Владикавказа мощностью по обработке 100 тысяч тонн, поделился Козлов. "До конца 2026 года также запланирована сдача в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Дагестане мощностью 500 тысяч тонн по обработке и 105 тысяч тонн по утилизации. Вместе с тем для достижения цели в 100% переработки, поставленной президентом России, нужно построить еще порядка 400 объектов", - заключил министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.

ленинградская область

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россия, ленинградская область, дербент, северная осетия, александр козлов, минприроды