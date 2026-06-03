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Нефтяники в мае получили выплаты из бюджета в 204,3 миллиарда рублей

Нефтяники в мае получили выплаты из бюджета в 204,3 миллиарда рублей - 03.06.2026, ПРАЙМ

Нефтяники в мае получили выплаты из бюджета в 204,3 миллиарда рублей

Российские нефтяники в мае вновь получили из бюджета РФ выплаты по механизму топливного демпфера, сумма составила 204,3 миллиарда рублей, свидетельствуют данные | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T12:27+0300

2026-06-03T12:27+0300

2026-06-03T12:46+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российские нефтяники в мае вновь получили из бюджета РФ выплаты по механизму топливного демпфера, сумма составила 204,3 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.Ранее, в феврале и марте, нефтяники впервые с февраля 2021 года, напротив, направляли в бюджет страны демпферные выплаты - в размере 18,8 миллиарда и 15 миллиардов рублей соответственно. Затем, в апреле, нефтяники получили из бюджета 207,5 миллиарда рублей.Как поясняли ранее эксперты, нефтяники платили в бюджет, потому что цены на топливо в Роттердаме, которые есть в формуле расчета выплат, в этот срок были низкими. Но в марте ценовая ситуация изменилась из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.В этом году нефтяники из бюджета получили выплаты в январе и в апреле, тогда они составили 16,9 миллиарда рублей и 207,5 миллиарда рублей соответственно.А в прошлом году совокупные выплаты по механизму топливного демпфера из российского бюджета в пользу нефтяных компаний составили 1,297 триллиона рублей, снизившись за год на 20,2%.Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо.Суть механизма в том, что если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.

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